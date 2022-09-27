官方出版復興文庫 習近平稱堅定歷史自信

中國/習近平/歷史自信

中國官方即將出版一套以“中華民族偉大復興”為主題的“復興文庫”，內容從鴉片戰爭談起。中共總書記習近平在序言中說，這部典籍的出版，對於堅定歷史自信、走好中國道路等具有重要意義。2017年，習近平在中共19大報告中說，“實現中華民族偉大復興是近代以來中華民族最偉大的夢想”。中共20大今年10月召開前夕，當局則是規畫出版以此為主題的“復興文庫”。

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據中央社引述中國官方介紹說，“復興文庫”以思想史為基本線索，精選1840年鴉片戰爭以來和中華民族偉大復興相關的重要文獻，記述“以中國共產黨人為代表的中華優秀兒女”為實現國家富強、民族振興、人民幸福的歷史足跡，“深刻揭示了中華民族走向偉大復興的歷史邏輯、思想源流和文化脈絡”。

“復興文庫”一共5編，其中第1至3編將於近日出版發行，由習近平撰寫題為“在復興之路上堅定前行”的序言。習近平在序言中宣稱，編纂“復興文庫”，是黨中央批准實施的重大文化工程。這部典籍的出版，對於“堅定歷史自信、把握時代大勢、走好中國道路，以中國式現代化推進中華民族偉大復興具有十分重要的意義”。

據習近平說，要堅定文化自信、增強文化自覺，“傳承革命文化、發展社會主義先進文化”，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，“構築中華民族共有精神家園”。