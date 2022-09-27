撒幣萬億美元 美媒說中國開始收縮一帶一路 推2.0版

中國/一帶一路

中國已經花費了1萬億美元，通過“一帶一路” 基礎設施建設計畫在亞洲、非洲和拉丁美洲擴大影響力。而現在，據參與決策的消息稱，中國政府正對這個陷入困境的倡議進行大刀闊斧的調整。

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據華爾街日報署名Lingling Wei今天報道稱，全球經濟放緩再疊加利率上升和通脹率飆漲的因素，已令多個國家難以償還從中國借貸的債務。已有數以百億美元計的貸款變成壞賬，不少開發項目陷入停滯。西方領導人批評了中國提供貸款的做法，一些人將之稱為“債務陷阱外交”，這令中國政府處境尷尬。許多經濟學家和投資者都已表示，中國的放貸操作助燃了斯里蘭卡和贊比亞等地的債務危機。

相關人士表示，經過近十年來施壓國內銀行慷慨提供貸款之後，中國決策者目前在着手討論一項更為保守的計畫，這在內部討論中被稱為“一帶一路2.0”，新版計畫將更加嚴格地評估新貸款項目。對於以前不願接受的貸款損失和債務重組談判，中國的態度也轉為開放。

據該報道稱，中國國家主席習近平曾把“一帶一路”稱為“世紀工程”，但這次的大舉改革暴露出他想要重塑全球秩序的願景存在局限性。據中國官媒報道，在去年11月與高層官員的一次會議上，習近平指出，“一帶一路”面臨的國際環境正變得越來越複雜，並強調需要加強風險控制和擴大合作。

中國的銀行已經大幅減少了對低收入國家新項目的貸款，目前的主要工作是清理現有貸款組合。

根據經濟學家Sebastian Horn、Carmen Reinhart和Christoph Trebesch的數據，被認為處於財政困境的債務國所持有的貸款約佔中國海外貸款的60%，2010年時這一比例只有5%。這幾位經濟學家撰寫過關於國際債務的文章。

中國已經開始與其他債權人合作來解決目前的債務困境。為此，中國政府不得不放棄長期以來對與巴黎俱樂部(Paris Club)等國際機構合作的抵制立場。該俱樂部是一個由美國、日本和法國等大型主權債權人組成的協會。中國正與二十國集團(Group of 20)的發達和發展中成員國協調，就一些國家的債務減免進行談判。

這個過程可能會迫使中國的銀行接受損失，這是它們長期以來一直反對的。多年來，中國政府傾向於延長不良貸款的期限，這種做法在業內被稱為“延期和假裝(extend and pretend)”。這種策略有可能延長債務國的債務困境，而不是解決這些問題。

據該報道，中國政府收斂了在官方媒體上的論調。喬治-梅森大學(George Mason University)自由市場智庫Mercatus Center負責跟蹤中國政府宣傳的高級研究員Weifeng Zhong稱，中國政府過去宣揚中國提供貸款給接受貸款的國家帶來的經濟利益，而現在則強調管理風險和改善國際合作。Zhong表示：“中國正試圖調整路線。”

中國外交部的數據顯示，短短10年內，中國為厄瓜多爾和安哥拉等近150個國家的開發項目提供了約1萬億美元的貸款和其他資金。中國首次成為全球最大的官方債權人。

中國這種放貸招致了美國和其他國家的反對，認為中國的高成本債務導致中低收入國家負擔過重，但北京方面多次否認這一指控。

華爾街日報說，中國不太可能在“一帶一路”項目上全面退縮。據參與決策的人士透露的信息以及習近平近期發表的講話，習近平仍然認為“一帶一路”對於促進中國在世界舞台上發揮作用有着重要意義。習近平正力求在10月份召開的中共二十大會議上獲得第三個任期。

儘管存在種種問題，但在過去10年中，“一帶一路”成功地為中國拉攏了更多國家，許多接受貸款的國家在聯合國投票時站在中國一邊。中國更謹慎地放貸可能會降低中國資金對一些國家的吸引力，從而加大爭取其他國家政府支持的難度。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E6%92%92%E5%87%BA%E4%B8%87%E4%BA%BF%E7%BE%8E%E5%85%83%E5%90%8E-%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%BC%80%E5%A7%8B%E6%94%B6%E7%BC%A9-%E4%B8%80%E5%B8%A6%E4%B8%80%E8%B7%AF-%E9%A1%B9%E7%9B%AE-11664248807