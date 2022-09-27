有傳習近平遭軟禁 今率眾高官露面

中國/習近平/軟禁

中共20大召開前，具造勢意味的“奮進新時代”主題展上午在北京開幕，17日凌晨返國後即未現身的中共總書記習近平下午率領黨政高官前往參觀，形同破除近來與他有關的傳言。

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據中央社署名邱國強今天自北京報道稱，破除傳言，習近平率高官參觀執政10年主題展。 習近平14至16日出訪哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦，並出席上海合作組織高峰會議，會後即於17日凌晨返回中國，直到今天才公開露面，期間海外傳言四起，指他自中亞返國後即遭軟禁。但消息人士指出，習近平一行人返國後即依規定接受10天的隔離，今天正好是期滿的第1天。

該報道引述新華社消息說，包括習近平在內的7名中共政治局常委，以及在北京的政治局委員、中央書記處書記、全國人大常委會副委員長、國務委員、最高人民法院院長、最高人民檢察院檢察長、全國政協副主席以及中央軍委委員等人參觀了這項展覽。

但沒有提到國家副主席王岐山。

據消息指，這項以中共18大以來執政成就為主題的展覽，今天上午在北京展覽館開幕，由中共政治局常委、中央書記處書記王滬寧主持。他在致詞時說，新時代黨和國家事業之所以能夠“取得歷史性成就、發生歷史性變革”，根本在於“習近平總書記掌舵領航”，在於“習近平新時代中國特色社會主義思想科學指引”。

據王滬寧又說，要深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高“政治判斷力、政治領悟力、政治執行力”，始終在思想上、政治上、行動上與“以習近平同志為核心的黨中央”保持高度一致。