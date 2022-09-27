深圳沙尾再封控 數百民眾抗議大喊“解封” 爆衝突

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深圳市福田區沙尾村9月26日發現確診病例後，當局宣布進行封控，有當地民眾不滿有關措施並聚集抗議，數百人大喊“解封”，有人向警察投擲礦泉水瓶，現場發生肢體衝突，當地派出大批警察維穩。

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根據香港有線新聞的報導，距離上一輪疫情清零不足十天，深圳又再發現確診個案，面對再次封控，居民都顯得相當不滿，有人選擇翻牆離開，走不了的，則是走出家門抗議，更與封區的警察和醫護產生衝突。

當局為了防止疫情進一步擴散，將福田區沙頭街道部分區域上調為高風險區，全部居民不得外出，需要連續10天沒有新增患者才可以降回低風險區，地鐵7號線不停沙尾站。羅湖和龍崗也有多個小區列為高風險區。

另據《羊城晚報》的報導，深圳市福田區疫情防控指揮部26日發通告，將福田區的沙頭街道部分區域調整為中、高風險區。高風險區實行“足不出戶、上門服務”的封控措施；中風險區由所在街道社區具體管理。

《星島日報》則報導，深圳當局通報，9月25日深圳新增10例陽性病例，5例診斷為新冠肺炎確診病例，5例診斷為新冠病毒無癥狀感染者。其中病例8居住在福田區沙頭街道新洲祠堂村。