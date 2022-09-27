芝加哥留學生：首次出庭 聯邦陪審團裁定大部分罪名成立

司法判決

一名居住在芝加哥的中國公民被判有罪，他被控在美國非法充當中華人民共和國的代理人，以幫助中國政府在美國科技界招募中國人做間諜。27日，紀超群第一次聽審完後，美國聯邦執法局特工給他戴上手銬並將他帶走。

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美國助理檢察官秀芭•皮萊(Shoba Pillay)在聽證會上說，若紀超群罪名成立，間諜罪最高可判處10年監禁，將在聯邦監獄中服刑。法官羅納德•古茲曼宣布判決日期為11月15日。

被捕者是27歲的紀超群（譯音，Ji Chaoqun）。根據司法部向在芝加哥的聯邦地區法院提交的刑事訴狀，他接受江蘇省國家安全廳一名高級情報官員的指示，向該情報官員提供了江蘇國安廳有可能招募的八位個人的生平信息。這幾人包括在美國工作的中國工程師和科學專家，其中有些是美國國防部的合同工。

紀超群被控在知情的情況下未向司法部長事先申報而充當外國政府代理人。

根據刑事訴狀，紀超群出生在中國，2013年以學生簽證抵達美國，在芝加哥的伊利諾伊理工學院學習電機工程。2016年，紀超群按照美軍招募特殊人才的項目報名當兵，加入美國陸軍後備役。刑事訴狀稱，他申請參軍時特地否認在過去七年內與外國政府有接觸，在他後來與一名美國陸軍軍官的面談時，也沒有披露與那名情報官員的關係。

2018年10月，一名在比利時被捕的中共國安官員徐延軍（音譯，Yanjun Xu）涉嫌竊取美國公司商業機密，被引渡到美國受審。徐延軍是中共國安部屬下的江蘇省國安廳六局的一名副處長。

美國司法部公告稱，徐延軍（音譯，Yanjun Xu），又名曲輝/張輝（音譯，Qu Hui/ Zhang Hui），他被指控陰謀並企圖對多家美國航空和航天公司進行經濟間諜活動，並竊取商業機密。

起訴書顯示，徐延軍從2013年開始，以多種偽裝身份接觸聯繫美國航天及航空領域的人士，包括通用電氣（GE）旗下的航空分部，他以到中國大學做演講及學術交流為幌子，引誘為這些公司工作的專家到中國旅行，並支付差旅費和津貼。他有時表示自己是江蘇科技促進會、南京科協的人員。