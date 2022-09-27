菲律賓宣布驅逐4萬中國網絡賭博犯罪嫌疑

菲律賓/中國/在線賭博

菲律賓當局今天宣布，作為打擊網上賭博公司的一部分，菲律賓將驅逐4萬名中國工人，因為菲律賓有指控中國人有人在該行業涉嫌綁架、賣淫和謀殺。北京此前曾呼籲菲律賓禁止一切形式的在線賭博，並對打擊在線賭博犯罪表示歡迎。

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據法新社今天報道稱，馬尼拉為嚴打網絡賭博犯罪，將驅逐4萬名中國勞工。

菲律賓在線賭博公司（POGO）主要針對在中國被禁止賭博的中國客戶，在前總統杜特爾特主政下，這些公司發展迅速。但數以萬計的中國人的湧入造成了摩擦，許多菲律賓人指責網上賭博網站逃稅，推高了房地產價格，卻沒有為當地人提供就業機會。

菲律賓司法部長克里斯平-雷穆拉（Crispin Remulla）最近命令警方起訴175名執照已被吊銷但繼續非法經營的POGO。據司法部發言人說，馬尼拉將在下個月開始驅逐約4萬名受雇於他們的中國工人。

北京此前曾呼籲菲律賓禁止一切形式的在線賭博，並對打擊行動表示歡迎。中國駐馬尼拉大使館說：由網絡賭博誘發，和與之相關的犯罪行為不僅損害了中國的利益和中菲關係，而且也損害了菲律賓的利益。

根據菲律賓博彩監管局的數據，大約有34家這樣的公司獲得了經營許可，大約有130家支持服務機構註冊。當局已經撤銷了40家POGO和174家服務提供商的執照。

據該報道，菲律賓財政部長Benjamin Diokno本月早些時候說，他希望這些公司被禁止。他說，2020年在線賭博公司POGO的收入為72億比索（1.22億美元），而去年則急劇下降到39億比索。但同時，駐馬尼拉的顧問David Leechiu估計，如果POGO被驅逐，菲律賓經濟可能會損失2000億比索的租金收入和工資。他告訴法新社："在線賭博是經濟的引擎之一，雖然我們不應該把它視為理所當然。但哪個企業沒有問題呢？"

消息沒有提及，菲律賓是否準備驅逐其他國家的在線賭博勞工。