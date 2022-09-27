調查：記者對香港新聞自由信心降至歷史最低

新聞自由

根據一項年度調查，香港記者對香港作為新聞自由中心的信心，已經降至歷史上的最低點。97%的受訪者表示，新聞報道環境變得比以往更加糟糕了。

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此項調查是由香港記者協會（HKJA）和香港民意調查所（HKPORI）聯合進行的，總共採訪了超過1000名香港居民和169名專業記者。

記者對2021年新聞自由程度的評級暴跌了6個點，降至26.2，創歷史新低。此項調查在2013年首次啟動時，對香港新聞自由的評級為42。

97%的受訪記者表示，新聞自由在過去一年中“惡化了很多”，而93%的人認為“政府”是對新聞自由壓制的來源。

公眾對新聞自由的評級為42。在上次從2018年的45明顯下降到2019年的41.9之後，目前處於基本穩定的狀態。

在該項調查的排名分數系統中，數字越大，表示對新聞自由的信心越高。

國際記者聯盟（IFJ）發表聲明指出，香港的年度新聞自由指數已連續第三年創下新低，這反映出香港記者和媒體工作者的處境迅速惡化以及媒體的監督效力的不確定性日益增加。國際記者聯盟譴責香港媒體遭到的破壞，並呼籲政府尊重新聞自由，確保所有記者都能夠在不必擔心受到迫害的環境中開展工作。

這項調查結果是於9月23日公布的，此前一天，香港記者協會主席陳朗升（Ronson Chan）在法庭上對其被指控的“阻差辦公”罪名做出無罪抗辯。本月早些時候，陳朗升在前去執行報道任務的途中被便衣警察攔截，他要求對方出示證件然後再交出自己的身份證。他因此而受到起訴。

自1997年香港回歸中國以來，香港的新聞自由排名一直在持續下降。

自從三年前中國在香港爆發大規模、有時是暴力的民主抗議活動後對異議人士發動鎮壓以來，新聞自由程度的下滑急劇惡化。

香港在無國界記者組織（RSF）今年早些時候發布的年度新聞自由指數中，下降了68個名次，目前排名第148位。

在無國界記者組織2002年的第一份報告中，香港曾擁有亞洲最自由的媒體，在全球的排名位於第18位。

國際記者聯盟表示：“香港記者協會的新聞自由指數再次暴露了香港記者面臨的嚴峻狀況和新聞自由日益受限的環境。國際記者聯盟呼籲香港政府維護媒體的獨立性和自由，並採取行動保障所有媒體工作者的權利。”