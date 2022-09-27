20大前習近平稱號激增：馬克思主義政治家、思想家、戰略家

中國/習近平

據中央社今天報道稱，中共日前公布20大代表名單，官媒新華社今天發文，說作為黨代表的中共總書記習近平是“馬克思主義政治家、思想家、戰略家”，並稱他充分展現了大黨大國領袖的政治智慧、戰略定力等。

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據該報道，官媒加大熱捧習近平，稱展現大黨大國領袖政治智慧

中共有9600多萬名黨員，卻只選出2296人作為第20次全國代表大會的代表，其中包含了52名“黨和國家領導人”。但新華社的文章說，黨和國家領導人的當選，“充分反映了全國黨員幹部群眾對以習近平同志為核心的黨中央的衷心擁護，對中國這10年偉大變革、偉大成就的充分肯定”。

對習近平個人，文章稱他“以馬克思主義政治家、思想家、戰略家的恢弘氣魄、遠見卓識、雄韜偉略，謀畫國內外大局，推進改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍工作，充分展現了大黨大國領袖的政治智慧、戰略定力、使命擔當、為民情懷、領導藝術”。

文章說，習近平上台後至今的“新時代”10年，“千年小康夢成為現實，絕對貧困問題歷史性地解決，經濟發展平衡性、協調性、可持續性明顯增強，環境污染得到根本遏制，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固”。文章稱，這10年的偉大變革，“在黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史、中華民族發展史上具有里程碑意義”。

習近平今年是在廣西壯族自治區參選併當選中共20大代表，2017年則是在貴州省參選及當選中共19大代表。

中央社說，中共20大將在10月16日召開，外界預期，習近平將會史無前例地獲得中共總書記第3任期，繼續執政。