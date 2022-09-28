太平洋島國白宮峰會 美官員：美國將承諾巨額援助

美國/太平洋島國/政治

美國總統拜登周三將舉辦高峰會接待太平洋島國領導人，美國官員指出，美方屆時將宣布"巨額"援助。美國希望這場聚會有助於在南太平洋地緣政治競爭場域抗衡中國日增影響力。

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路透社報導，12個太平洋島國領導人可望出席在華盛頓舉行的為期2天峰會，另外2國將派代表，澳大利亞、新西蘭則將以觀察員身份出席。

中央社報道，美國國務卿布林肯與太平洋島國領袖們共用午餐歡迎他們，並承諾"你們可以指望美國與你們合作"。他提及，美國將與太平洋島國合作"維護自由開放的印太地區--該地區各國無論大小為何--都有權利選擇自己的道路"。

法新社指出，布林肯此番言論是在暗指中國在該地區及亞洲各地日益獨斷。

白宮印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）上周表示，這項峰會聚焦應對諸如氣候變遷和衛生等議題，與此同時，美國及其盟友也專註於提升海上安全和太平洋島國與日本、澳洲和印度等國間通訊連結。

消息稱，美國一直將太平洋視為其海上後院，中國在當地則持續穩步擴張。美中兩個超級強權在此爭奪影響力，被夾在中間的一些區域國家左右為難。這是自從第二次世界大戰以來，美國首次同時接待來自這個區域的多位領導人。

各國領導人將在美國各地接受包括國務院、美國國會、海岸防衛隊總部、商界領袖，以及白宮的款待。拜登政府1名資深官員透露，美國也將公布專門為太平洋地區制定的詳盡新戰略。

他說，"我們將會提出巨大金額"，而且周三就會宣布。

這位官員並指出，"我們一直尋求調整我們的戰略，以滿足他們的目標和目的。"他指的是太平洋島國領袖已經宣布，以應對氣候變遷行動為優先要務的'2050藍色太平洋大陸策略'（The 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent）。

周三議程還將包括美國氣候特使克里參加的午餐會。

報道稱，中國與索羅門群島今年簽訂安全協議，成為這個區域步向軍事化的一項警示，也使得太平洋戰略競爭態勢急劇升高。索羅門群島告訴受邀出席這場白宮峰會的太平洋島國，索羅門不會簽署峰會宣言，這使得外界對索羅門與中國的關係更為擔憂。索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞一再地展現出冷落美國的姿態，使得美國的憂慮加劇。

這位美國官員表示，他預期蘇嘉瓦瑞將出席峰會，美方也已經"積極交涉，索羅門似乎對這項計畫、對我們的安排，也對我們想要達成的目標感到滿意"。