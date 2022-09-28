港府再祭煽動罪：2人發帖被捕 兩男平均一則帖文囚3至3.5天

香港/政治

Image d'archive: La police anti-émeute a arrêté des personnes dans une station de métro, en marge d'une manifestation contre le projet de loi sur l'extradition à Hong Kong, 文件圖片：香港防暴警察在地鐵站抓捕抗議引渡法案的示威者 31/08/2019.

一名信息科技從業員和一名廚師分別在網上發表38則和44條含有「港獨」的言論，被控煽動罪，昨(27日)被法庭分別判監16星期和5個月，以此計算，平均一則帖文的「代價」約是入獄3天至3.5天。同日，警方繼續以煽動罪拘捕兩名在網上發表被指「具引起或加深香港不同階層的惡感及敵意，以及煽惑他人使用暴力的煽動意圖帖文」的年輕男子，成為警方「復活」此項「休眠」超過半世紀的控罪一年半以來，第37名以煽動罪被捕人士。

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警務處國家安全處昨(27日)晚公布，在香港兩處地方拘捕兩名年齡分別是18及29歲男子，指他們涉嫌違反「作出具煽動意圖的作為罪」。警方沒有提出具體內容，只是說，經過調查，兩名被捕人分別涉嫌多次於社交平台發布可能加深香港不同階層惡感及敵意的煽動帖文。

同日，一名被控煽動的計算機程序員承認煽動罪，在西九龍裁判法院判監16星期，由於他已還柙超過三個月，只需再服刑半個月便可獲釋。

案情指，30 歲被告陳偉倫，在香港頗受歡迎的「連登討論區」以網名「詛咒中共早日毀滅」開設賬戶，於去年平安夜至今年6月23日被捕期間發表38則帖文，當中提及「光復香港 時代革命」、「因果由國 容港治己」以及「香港獨立 唯一出路」。控方指，被告網名煽惑他人憎恨及反抗北京的中央政府，而「光時」口號則煽惑他人憎恨或藐視港府，「港獨」言論則煽惑他人推倒港府，「革命」字眼煽惑他人使用暴力。

辯方求情時指，案發時社會撕裂，被告只是宣洩情緒，言論亦流於口號化，加上流傳時間不長，希望法庭考慮被告有悔意及已還押96天，予以輕判。

身兼國安法指定法官的主任裁判官羅德泉判刑時指出，對於一些心有不忿的人，被告言論可能有死灰復燃的危險，但相關口號缺乏新鮮感，感染力低，亦沒證據顯示引起嚴重罪行，在扣減認罪刑期後，判囚16周。

另外，與陳偉倫一同提堂的29歲被告陳冠旭，被指在去年1月17日至今年6月13日期間，於Instagram發布44條信息，內容包括「光復香港 時代革命」、「香港獨立 抗爭到底」等字眼，被告承認煽動罪，判監5個月。

聯合國人權事務委員會月前審議香港落實《公民權利與政治權利國際公約》後發表報告，指煽動罪有違公約，呼籲港府廢除此刑罪，期間停止使用此控罪，但警方其後繼續使用此控罪拘捕超過5人。