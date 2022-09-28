美國向烏克蘭提供11億美元新一批軍援 白宮："永不承認"俄羅斯對烏克蘭任何形式的"吞併

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美國國防部9月28日周三發表聲明，宣布向烏克蘭提供總值11億美元的新一批軍事援助與物資。白宮發言人表示，美國"永不承認"俄羅斯對烏克蘭任何形式的"吞併"。美國及其盟國準備對俄羅斯實施新的制裁。

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法新社消息，美國國防部在聲明中強調，向烏克蘭提供的新一批軍事援助，旨在加強烏克蘭的中長期軍事防禦能力。這批新的軍援主要包括 "海馬斯"多管火箭炮系統與配套彈藥、無人機反制系統、雷達及裝甲車輛。

美國國防部強調，這項新的援助表明美國長期繼續支持烏克蘭承諾。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，使美國對烏克蘭的軍事援助已達162億美元。

另據報道，美國白宮發言人周三表示，烏克蘭境內俄羅斯吞併地區舉行的所謂"公投"，不合法也沒有任何法理基礎，美國不會承認"吞併公投"。白宮發言人並表示，根據美方獲得的信息，這些所謂"公投"過程，都是由克里姆林宮事先策畫並精心安排。美國將在包括聯合國在內的國際社會表明，反對俄羅斯吞併別國領土，強調不論俄方作出任何錶述，有關地區仍屬烏克蘭領土。

白宮發言人讓-皮埃爾並表示，美國及其盟國正準備對俄羅斯實施新的制裁。

此前，聯合國主管政治和建設和平事務的副秘書長迪卡洛對安理會表示，在激烈的武裝衝突持續的情況下，在烏克蘭被俄羅斯控制的領土上進行的“全民公投”不能被稱作是真正的民意表達。她還重申，聯合國致力於維護烏克蘭在其受國際承認的邊界範圍內的領土完整。

迪卡洛還強調，通過單方面行動來為一國企圖武力奪取另一國領土提供合法的幌子，並聲稱代表了民眾的意願，這種做法在國際法的框架下也不能被視作合法。

她重申，聯合國將繼續根據其相關決議，全面致力於維護烏克蘭的主權、統一、獨立，以及在其受國際承認的邊界範圍內的領土完整。

俄羅斯掌控的4個烏克蘭地區入俄公投今天結束，俄國扶植的4個地區政府在完成計票後都宣稱選舉勝利。烏克蘭總統澤連斯基告訴聯合國大會，烏克蘭無法在公投後再與俄羅斯談判，並會保衛莫斯科佔領區內的烏克蘭公民。

另外，自行宣布成立的頓涅茨克人民共和國及盧甘斯克共和國，並獲俄羅斯承認地位的兩地親俄領導人，周三分別宣布前往莫斯科完成入俄手續。

盧甘斯克地區親俄領導人帕謝奇尼克表示已前往莫斯科，以完成盧甘斯克加入俄羅斯聯邦的法律程序；較早時，頓涅茨克地區親俄領導人普希林說，已從當地選舉委員會負責人，收到頓涅茨克入俄公投的最終點票結果，他即將前往莫斯科。

烏克蘭東部由親俄勢力控制的頓涅茨克及盧甘斯克，以及俄羅斯出兵後控制的紮波羅熱及赫爾松，此前舉行入俄公投，贊成加入俄羅斯聯邦的得票率由87%以上到超過99%。俄羅斯聯邦委員會、即上議院主席馬特維延科表示，聯邦委員會考慮在下月4日審議並通過決議，接受頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及紮波羅熱加入俄羅斯聯邦。