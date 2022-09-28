誰炸毀了北溪天然氣管道

俄羅斯侵烏戰爭

2022年9月27日，在丹麥博恩霍爾姆島海域可以觀察到大海中的巨大水渦，俄羅斯在波羅的海通往德國的兩條天然氣管道發生了一系列不尋常的泄漏，引發了人們對可能的破壞行為的擔憂。丹麥首相弗雷德里克森說，在北溪1號和2號管道發現三個泄漏點後，她 "不能排除 "蓄意破壞的可能性。

北溪海底天然氣管道遭破壞後，俄羅斯成為懷疑的對象。莫斯科周三將矛頭指向美國，華盛頓隨即反駁莫斯科“製造虛假信息”，那麼，到底是誰製造了這一事件？

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嚴密監視的海面

周一發生三次天然氣泄漏的波羅的海丹麥博恩霍爾姆島海域，位於瑞典及波蘭以南，這是一片數十年來受到高度監視的海域。蘇聯潛艇常常潛伏在這一海區。蘇聯解體後，波羅的海國家加入了北約。漏油事件發生在國際水域。美國潛艇專家薩頓指出，俄羅斯擁有全球最龐大的間諜潛艇群，駐紮在北極，他們有能力破壞波羅的海天然氣管道。但他又認為這一假設似“不太可能”。

超級複雜的破壞行動

柏林赫蒂商學院（Hertie School）能源市場教授利昂·赫斯（Lion Hirth）認為：在70米以下的深海破壞天然氣管道，這只能是國家行為，不可能是恐怖主義行動。

不過，法國軍方一名匿名高級軍官表示，一支有能力的軍隊知道如何去完成破壞。他認為該地區 "完全適合袖珍潛艇"行動，他提到派潛水戰鬥員去埋設炸藥：移動地雷或無人潛水器。他解釋說，無人潛水器離開潛艇後，可在離目標點幾海里的地方拋下潛水地雷，以大約10節的速度靠近海底固定目標。在他看來，使用對移動目標更有用的魚雷來破壞固定管道的可信度較低。他認為這次爆炸 "相當於幾百公斤的TNT當量"。專門檢測地震和核爆炸的挪威地震研究所估計第二次爆炸的當量相當700公斤炸藥。

無人認領

多方把矛頭指向莫斯科，莫斯科強調不排除任何假設，甚至天然氣管道發生泄漏事故。但漢堡聯邦國防軍大學（Helmut Schmidt University）的朱利安-帕夫拉克(Julian Pawlak)說："波羅的海是封閉的淺海，幾乎每一個動作都被沿海國家船隻跟蹤和觀察。

他表示，"艦艇和潛艇能夠部署隱蔽的戰鬥潛水員 "和其他可遙控達水下交通工具。對於一支在秘密行動方面經驗豐富的軍隊來說，沒有什麼是不可能的。

究竟誰策畫製造了輸氣管爆炸事件？

前面提到的匿名的法軍高級軍官說，首先需要問的是：北溪管道不再運轉對誰最有利？

朱利安-帕夫拉克認為，現階段可以確定的，首先，該事件與烏克蘭戰爭有關。"北約的海上指揮部和盟國船隻正在考慮和準備應對包括破壞關鍵基礎設施的混合軍事行動。其次，這次破壞行動對歐洲經濟造成了額外的不穩定。"這是一個暴力的提醒，提醒我們能源基礎設施的脆弱性"。

利昂·赫斯傾向於俄羅斯製造了爆炸。"如果這是真的，那就相當令人擔憂。至少，這意味着俄羅斯正在發出最明確的信號，即在不久的將來它將不會交付天然氣。

攻擊北溪管道的人同時發出了另外一個信號，他們可能會攻擊為渴求油氣供應的歐洲服務的其他能源基礎設施。

星期二，波蘭、挪威和丹麥為一條戰略天然氣管道舉行落成典禮，該管道將使波蘭和歐洲人減少對莫斯科的依賴。"波蘭總理莫拉維茨基表示："俄羅斯在天然氣領域的統治時代即將結束”。