謠傳習近平遭軟禁的背後

中共二十大前瞻

這是美聯社轉發的新華社發布的照片。2022年9月27日，中國國家主席習近平和其他中共政治局常委在北京展覽館參觀以 "奮進新時代 "為主題的展覽。中國國家主席習近平周二重新出現在央視，此前，習近平在公眾視野中缺席數日，引發了關於這位69歲領導人政治命運的傳言。

在謠傳中共總書記習近平出了問題，謠越傳越大幾天後，習近平出現了。

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場面詭異

不少看過電視畫面或視頻的人分析，這是一個多麼詭異的場面，沒有解說員，沒有陪同，9月27日，乾乾淨淨的七個常委，走在空蕩蕩的展覽館，像七個幽靈，觀看迎合習近平“新時代”的“奮進新時代”主題展。

有人注意到習總書記腳步滯重，聯想到他在哈薩克下飛機舷梯時趔趄的鏡頭。總書記年齡並不大，剛過七上八下……

最奇怪的場面是，穿着藍夾克衫的習總書記雙腿立定，雙手比畫著講觀感，其餘各位都是一樣的穿着，除了二號人物李克強穿着白襯衫，背着手看展，政協主席汪洋穿着也同李克強一樣，不過沒有背手。

從中央到地方，中共領導出場時，穿什麼樣的衣服似乎是約定俗成的，幾乎是統一的，以示團結，或者說以示服從。上級領導穿什麼，下級領導就穿什麼。每個人跟隨領導人的姿態，手放的位置，頭高頭低，都是相當有自律的官場行為。官最大的，昂首挺胸，官小的低眉傾聽，大領導舉臂比畫，小領導或一隻手壓着一隻手，或者兩隻手垂着，表示洗耳恭聽，忠誠，忠心。

自從習近平當上中共總書記，李克強當上總理，後者一直舉止小心，從未越雷池一步。今年兩會閉幕時，他甚至說出了“今年是我擔任總理的最後一年……”，勉為其難？習近平清零失敗，尤其上海清零大失敗，中國經濟嚴重滑坡，李克強的姿態慢慢變了。

國務院總理本來主管經濟，但習近平剝奪了李克強的這一權力，清零失敗，李克強有了收回主管經濟大權的機會，四月起，他發動了一系列救經濟動作，五月底甚至召開全國10萬官員大會，自他擔任總理以來從未有過!

關於李克強突然奮勇地走向前台，還有另一種解說，他反正要結束任期了，沒有什麼可戀棧的，最後一搏，留下一點清名也好。

9月27日，習近平帶領中央常委觀展的一幕發生在最近出了一系列傳言之後，比如傳說胡錦濤溫家寶掌控中央警衛局，中南海發生政變，習近平遭軟禁等等，瘋傳，傳到了海內外…… 習近平周二帶着常委們出面了，以參觀的名義亮相，謠言不攻自破？

習近平露面不露面，好像本來沒那麼神秘。華爾街日報引述知情人士，習歸國後，遵守防疫規定，進行了隔離，隔離結束後，重新露面。

習這是在做榜樣，給他自己制定的清零政策背書。清零，不光清到人民頭上，也清到他自己的頭上。的確，王岐山副主席率領中國代表團出席英國女王伊麗莎白二世國葬，他是現場唯一戴着口罩的貴賓，與環境格格不入，但有什麼要緊，一些觀察人士說，要緊的是，戴口罩是一種形式的向習總書記表忠，配合習總書記清零，哪怕遠在萬里之外。

習對清零如此“虔誠”，這讓不少人恐懼，有網友評論：沒盼頭啦，不知清到什麼時候是個頭啊。

為什麼謠言橫飛

這一段時間謠言傳得很邪乎，從國內傳到海外，從中文世界傳到西語世界，一時間甚至上了推特熱搜，也引起海外一些媒體的警覺。

法國戰略研究基金會學者、中國問題專家邦達茲(Antoine Bondaz)說：“我不會對謠言發表評論。但是，如果中國共產黨總書記不顧十年來集中權力和控制武裝力量的努力而被人民解放軍趕下台，這將是一個巨大的意外”。

一些熟悉中共政治的人從一開始就對上述傳言不以為然，有些人甚至尖銳批評這是一種精神勝利法式的畫梅止渴自欺欺人的幻覺，但他們試圖找出背後的原因。

有些人在傳，有些人在信，問題在於謠言為什麼傳得如此聳人聽聞？這當然與中共20大即將召開密切關聯，海外多數觀察人士認為習近平第三任大體不成問題，但是也有些觀察者卻有不同的看法。

有些人並不相信習近平被軟禁，但認為習近平連任並未鐵板釘釘。謠言狂傳，意味着中共內鬥激烈。中共中央黨校前教授蔡霞說，“20大之前充滿變數，一切皆有可能! 至於哪種可能成真，要到中共20大新常委們站在新聞記者面前，才算塵埃落定。”蔡霞也表示，“傳言反映人心，當真就不必了。|

還有的舉出中共歷史上的政變例子，比如林彪外逃事件，毛追悼會剛開完，其夫人幾位高級領導人被抓事件，華國鋒悄然下台等等，都是突如其來，秘而不宣，社會上之前卻謠言四傳，最後被證明出了大事，這是一個不透明的政權，什麼都在不透明中發生，有時會發生得非常突然。

『南方都市報』創辦人、旅居美國的媒體人程益中發推說：在極權國家，謠言是存於人心深處的真相，是大眾表達群體願望的獨特方式，是大眾對抗官方宣傳和謊言的常規武器。在極權國家，謠言不是經典意義上的事實，但比事實更逼近真實；它經不起推敲，但比真理令人信服；它漏洞百出，但大眾深信不疑。在極權國家，謠言倒逼真相，謠言是另類事實，是遙遙領先的預言。

距離中共20大開幕還有半個多月，當局愈是黑箱作業，外界愈是試圖摸探真相，以各種不同的方式。