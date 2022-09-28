陳日君樞機等管理的人道基金未註冊表證成立 辯方質疑特首競選辦有否註冊

香港/政治

現已停運、支持反修例抗爭者的「612人道支持基金」，被控未有按社團條例註冊，包括天主教香港教區榮休主教陳日君樞機在內的六人否認控罪，辯方質疑涉及其他官紳的組織未有註冊，裁判官沒有就「(特首候選人)李家超競選辦公室」的質詢作出響應，單就「何鴻燊治喪委員會」解釋，指治喪會是為了辦一件事，沒有宗旨，不屬社團，裁定控罪表證成立。但法官補充，社團釋義「相對扼要及簡單」，期望各方下月結案陳詞時多作詮釋和舉例。

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被控六人分別是陳日君、前議員吳靄儀和何秀蘭、歌手何韻詩和學者許寶強等五名信託人，以及基金秘書施城威，各被票控一項沒有在指明時限內為基金申請註冊或豁免註冊為社團。不過，根據《社團條例》，社團的定義十分廣泛，「任何會社、公司、一人以上的合夥或組織，不論性質或宗旨為何」，均為社團，而本地社團是指在香港組織和成立或總部或主要的業務地點設於香港的任何社團，本地社團須在成立後一個月內註冊，警方代表在前(26日)天起一連兩日的庭審上指出，紀錄中從未收到612基金註冊。

審訊期間，控方傳召負責調查銀行賬目的警長出庭，他表示，涉案的戶口有10.3萬宗交易，總存款額是4.5億港元(下同，折算6000萬歐元)，扣除跨行轉賬數目，凈存款是2.7億元。辯方盤問時問及，戶口每筆收款平均約為4000元，絕大部分都是小數額；作供警長表示，沒有統計。

辯方續稱，社會上有各式各樣組織，並非所有都要登記，並先後舉「何鴻燊治喪委員會」和「李家超競選辦公室」為例，指兩者均為一人以上組織，是否從未註冊為社團。控方及主任裁判官嚴舜儀先後阻止提問，指與案件無關。

控方舉證完畢後，嚴官裁定六名被告表證成立。代表其中一名被告的彭耀鴻大律師質疑控方至今未交代為何「612基金」是一個「社團」。嚴官指出，《社團條例》有就「社團」釋義，但該釋義「相對扼要及簡單」，很多組識表面上符合釋義，但條例亦列出各種豁免情況，例如小學生辦音樂學會便應該可以獲得豁免，而宗族之間的聯誼、集合宗親，則應該需要登記為社團。但她亦承認，判斷須視乎證據，一些情況可能模糊，本案控辯雙方各有說辭，但條例精神應是「既不擾民，又可維持社會秩序及監察團體情況」，呼籲各方撰寫書面陳詞時，能處理社團定義詮釋和舉例，認為條例將影響整個社會，如無案例可循，仍要「合乎常識地處理」。

基金成立於2019年7月16日，2021年10月31日停止運作，票控罪名一旦成立，首次犯案的最高罰款為10000元。成立19年的民間人權陣線，與警方就遊行安排開會多年後，於2021年被控為未註冊社團，涉嫌違反《社團條例》，因其他罪名被羈押的民陣前召集人陳皓桓，認罪後被罰款8000元。