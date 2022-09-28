馮德萊恩：新的歐盟制裁將使俄羅斯為不斷升級戰爭“付出代價”

歐盟/俄羅斯/制裁

歐盟委員會主席馮德萊恩周三向歐盟成員國提議對俄羅斯實施新的制裁方案，新的制裁是針對俄羅斯在烏克蘭佔領區進行的"假公投"，歐盟堅稱：不接受"假公投"以及俄羅斯對烏克蘭任何形式的"吞併"。馮德萊恩表示，這次制裁"要讓克里姆林宮付出代價"。

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法新社報道，馮德萊恩周三在布魯塞爾與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利一同舉行的記者會上表示，"我們不接受在烏克蘭地區的"假公投"或任何形式的吞併，我們也決心讓克里姆林宮為這次升級局勢付出代價。"

歐盟委員會提議的對俄第8次制裁，會進一步影響俄羅斯對歐盟的出口，預料將使俄羅斯再減少70億歐元的收入，此外，對用於軍事的關鍵技術，如航空物品、電子元件和特定化學物質等將實施更多的出口禁令。除此之外，這個制裁方案將為設定石油價格上限奠定法律基礎，同時還禁止歐盟公民在俄羅斯國有企業的管理機構任職。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利，在記者會上詳細介紹了擴大被禁止進入歐盟以及被凍結資產人員黑名單的提議。另外，制裁人員名單上將加入參與並組織吞併公投的盧甘斯克、頓涅茨克、赫爾松和紮波羅熱地區的親俄領導人等。

歐盟對俄新的制裁措施仍需得到27國一致同意才可通過。

另據法新社報道，一艘滿載 1000 多噸援助烏克蘭物資的船隻於周三下午晚些時候從馬賽港啟航。這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來法國向烏克蘭提供的最大一批的人道援助物資。