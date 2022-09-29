中國零跑汽車香港首日上市股價大跌41.6%

浙江零跑汽車香港上市

兩家中國科技企業浙江零跑科技股份有限公司和萬科旗下的萬物雲空間科技服務股份有限公司29日在香港股市上市首日雙雙股價下跌。其中電動汽車製造商零跑公司更創下今年香港股市上市值在兩億五千萬美元以上企業首日開盤最大跌幅。法新社發自香港的報道稱，這是年初以來香港股市最糟糕的上市行動。

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中國電動汽車製造商浙江零跑科技股份有限公司29日在香港上市首日，估值一度跌落達41.6%。股價從此前每股48港幣跌至每股28.05港幣。法新社引述彭博新聞指出，這是自年初以來，市值超過兩億五千萬美元企業首日開盤最大跌幅。

零跑公司本月初公開募股時，曾成功融資8億美元，每股價格為48港幣。

香港過去一直是中國內地企業上市的福地，投資人通常都會看到首日開門紅。法新社就此指出，如今中國經濟狀況引發不安，全球股市也因為各大央行紛紛上調利率，以控制通貨膨脹而憂心忡忡，香港股市因此形勢低迷。香港主要指數恆生指數自年初以來跌幅已經超過22%。根據彭博新聞的數據，今年以來，成功融資超過一億美元的企業近一半在香港上市首日均股價下跌。

與浙江零跑同日在香港股市首日上市的萬科旗下企業，萬物雲科技服務股份有限公司也未能體驗開門紅，股值跌落7.9%。 而此前萬物雲首次公開募股時曾成功融資7億三千萬美元。

浙江零跑科技股份有限公司2015年成立，主打價格在15萬到30萬人民幣價位的中高檔電動汽車市場。中國經濟增長趨緩背景下，中國地方政府近期紛紛推出補貼措施，鼓勵購買電動汽車。中央政府也在七月推出一系列稅收優惠措施，刺激電動汽車銷售。