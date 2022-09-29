朝鮮發射2枚短程導彈 韓國表達嚴正關切

朝鮮/導彈/韓國/美國

朝鮮周四(9月29日）晚間向東部海域發射2枚短程彈道導彈，近5天內3度發射導彈示威，韓國表達嚴正關切，稱將透過國際合作加強對朝鮮制裁，應對平壤持續違反聯合國安理會決議的行為。

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中央社援引韓軍稱，朝鮮9月29日晚上從平安南道順川一帶發射2枚短程彈道導彈。這是朝鮮繼25日及28日後，5天內第3次發射導彈。

韓國聯合參謀本部（韓聯參）29日稱，軍方發現朝鮮29日晚上8時48分至57分許，從平安南道順川一帶向韓半島東部海域發射2枚短程彈道導彈。

軍方強調在加強對朝鮮監視和戒備態勢的同時，與美方保持緊密合作，維持萬全的戒備態勢。

日本防衛省也發布消息稱，偵察到朝鮮疑似發射彈道導彈。

根據當局掌握資訊，朝鮮28日記29日都是利用移動式發射台，向東部海域一座無人島發射導彈。

韓國總統辦公室周四晚在朝鮮發射導彈後緊急召開國家安全會議（NSC），聽取聯合參謀本部報告，討論對朝鮮後續可能進行其他挑釁行動的相關應對措施，並決定加強30日美日韓聯合軍演中的對朝鮮遏制能力。

韓國總統辦公室發布聲明指出，朝鮮接連發射彈道導彈的挑釁行為嚴重，譴責朝鮮接連違反聯合國安理會的行動，並表示將以韓美合作為基礎，透過跟友邦及國際社會共同加強對朝鮮制裁等方式予以應對。

朝鮮近5天內已發射3次導彈，包括25日1枚地對地短程彈道導彈，28日2枚短程彈道導彈，以及周四的2枚短程彈道導彈；輿論推測可能是針對近期舉行的美韓、美日韓聯合軍演，以及美國副總統哈里斯周四對韓國進行訪問。

法新社稱，美國副總統哈里斯周四結束對韓國訪問，此行旨在加強美國與韓國在防務方面的合作。而朝鮮在哈里斯訪問前後都發射了導彈。