烏克蘭：拜登稱美國永不承認兼並公投 布林肯譴責俄羅斯掠奪烏克蘭領土

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在俄羅斯周五將舉行儀式正式宣布烏克蘭四區併入俄羅斯之際，美國國務卿布林肯周四譴責俄羅斯並吞烏克蘭佔領區的公投“無異於對烏克蘭領土的公然掠奪”。美國總統拜登表示，美國"永遠、永遠、永遠”不會承認"兼並公投"。

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法新社消息，就在俄羅斯周五即將舉行儀式正式宣布烏克蘭四區併入俄羅斯之際，美國總統拜登周四發表聲明，拜登稱，美國"永遠、永遠、永遠”不會承認"兼並公投"。拜登表明，美國永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張，他表示，俄羅斯為了追求帝國野心而對烏克蘭的攻擊是公然違反聯合國憲章，以及主權和領土完整的基本原則，親俄勢力在烏克蘭地區舉行的公投是"騙局"，結果是在莫斯科製造出來的。

美國國務卿布林肯周四在一份聲明中說："由克里姆林宮一手策畫的'公投'劇本，旨在掩蓋俄羅斯對烏克蘭領土又一次掠奪企圖。”布林肯強調：由俄羅斯精心策畫的公投結果，完全代表不了烏克蘭人民的意願”。

布林肯重申，美國將“永遠不會承認”這些吞併領土的行為，他稱公投不僅是“非法的"，而且違反國際法，不利於和平與世界安全。

布林肯表示，美國將繼續全力支持烏克蘭。

美國白宮發言人卡琳·讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）周三表示，美國永遠不會承認這些非法並吞的企圖，不管俄羅斯如何表述，這始終都是烏克蘭的領土。

美國國務院發言人普萊斯此前表示，美國及其西方盟國正在考慮對俄羅斯實施新的制裁。

俄羅斯總統普京將於周五在莫斯科正式宣布俄羅斯並吞四個烏克蘭地區，基輔及其西方盟友紛紛對此表示強烈譴責。

克里姆林宮將於周五舉行儀式，將正式確定吞併烏克蘭的頓涅茨克和盧甘斯克（東部）以及赫爾松和紮波羅熱（南部）4個地區。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，"新領土"入俄條約簽署儀式，周五將在克里姆林宮舉行，總統普京將出席儀式，並會發表長篇講話。俄羅斯國家杜馬議員也獲邀請出席活動。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，近來在烏克蘭赫爾松（Kherson）、盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）4州部分掌控的地區發起是否脫離烏克蘭並加入俄羅斯的5天公投，公投27日落幕，莫斯科扶植的4區政府完成計票後都宣稱選舉勝利。

在莫斯科聲稱居民壓倒性地支持當地成為俄羅斯一部分後，美國及西方各國紛紛嚴厲譴責上述投票是"假公投"，堅稱絕不承認結果。