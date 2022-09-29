聯合國秘書長警告俄羅斯 吞並行為在現代世界沒有任何地位

俄羅斯侵烏戰爭

2022年9月22日，聯合國秘書長古特雷斯在聯合國總部舉行的安全理事會上就烏克蘭局勢發言。

俄羅斯總統普京周五將正式宣布對烏克蘭四個地區完成吞併，甚至威脅不惜動用核武器來捍衛這些“領土”。烏克蘭總統澤連斯基表示，不收復失土，莫斯科別指望烏克蘭會放下武器。聯合國秘書長古特雷斯則表示，俄羅斯吞併烏克蘭部分地區的行為，在現代世界沒有任何地位。

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普京可能又一次打錯了算盤，為了挽救俄軍在烏克蘭節節敗退的局面，唆使傀儡在俄佔區舉行“入俄公投”，並將於周五宣布，正式將烏克蘭頓涅茨克、盧甘斯克，赫爾松以及紮波羅熱四地併入俄羅斯。普京此前已經放話威脅，將不惜動用核武器捍衛這些“俄羅斯領土”。

但是，國際社會不承認這一槍桿子威脅下舉行的“入俄公投”具有任何合法性，西方國家將此共同形容為一場“鬧劇”。聯合國秘書長古特雷斯周四在紐約對媒體聲明，俄國吞併烏克蘭部分地區的行為，在“現代世界沒有任何地位”。他表示，俄羅斯針對頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松以及紮波羅熱進行的吞併，沒有任何法律價值，只能得到國際社會譴責。

聯合國秘書長還表示，俄羅斯的作為"違背了國際社會所應代表的一切。它藐視聯合國的宗旨和原則。這是一種危險的升級。它在現代世界中沒有地位。古特雷斯說："我們決不能接受這種情況“。

古特雷斯補充說："俄羅斯任何繼續朝這個方向發展的決定都將進一步危及和平的前景。它將延長對全球經濟的巨大衝擊，特別是對發展中國家的不良影響，並阻礙我們向烏克蘭和其他國家提供緊急援助的能力。“古特雷斯警告俄羅斯，“遠離深淵為時不晚。”

美國和阿爾巴尼亞向安理會提出一項譴責俄羅斯在烏克蘭舉行入俄公投行為的提案，預計俄羅斯將動用否決權，此案隨後將提交聯合國大會193個成員國表決，在聯合國大會，沒有任何成員國具備否決權。