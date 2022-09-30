中國厭倦了普京的戰爭 法國國際衝突危機專家指出

“中國厭倦了普京的戰爭!” 這是法國研究世界衝突與危機問題專家暨國際特派記者雷諾·吉拉德(Renaud Girard)在費加羅報專欄的評論。他並指出：“克里姆林宮現今表現出的政治冒險主義，也正是中國政權所憎惡的。”

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2022 年 9 月 15 日至 16 日在烏茲別克撒馬爾罕舉行的上海合作組織成員國會議顯示出，俄羅斯總統普京在這世界上仍然有朋友，儘管他於 2022 年 2 月 24 日開始對烏克蘭進行軍事入侵。上合組織乃中俄兩國於 2000 年代初成立，以作為對西方國際組織的制衡力量。

世界衝突問題專家吉拉德還指出，事實上，俄羅斯繼續與土耳其、伊朗、印度和中國四大東方大國保持着良好的政治和經濟關係。 這些國家和俄羅斯一樣地認為：西方想要將其民主願景強加給全世界是站不住腳的。

上述這五個國家都口徑一致地批評了2003年盎格魯-撒克遜人以更換政權更迭為借口，入侵伊拉克。 他們認為，在華沙公約解體後，以及1990 年代初期蘇聯解體後，北約過度東擴。

他們認為美國在 2008 年提出的將北約的邊界擴大到俄烏邊境的想法具挑釁性。因此，他們並未急於譴責俄羅斯個公然破壞烏克蘭領土的完整。

但是他們同意這麼做嗎？ 這倒也不盡其然。這些東方的國家，並無一國站出來承認，俄羅斯在 2014 年 3 月對克里米亞的這種“軟着陸”（沒有流血而且經過了全民公投）的並吞是合法的。

經過北約 1999 年的三個月的轟炸後，貝爾格萊德不得不放手，承認科索沃的獨立，科索沃是塞爾維亞的一個分離主義阿爾巴尼亞語地區。但印度、中國和伊朗對於藉由軍事武力而產生的這個獨立國家的外交承認，總是表現的有所忌憚。

中國對俄羅斯軍事失敗感到驚訝: 如果俄羅斯總統弗拉基米爾·普京的這項攻擊行動的賭博成功了，如果他成功說服了烏克蘭將軍們加入他的行列，如果他成功在基輔建立一個“去納粹化”的政府，那麼這些東方的國家很可能也就會視而不見，也就會接着承認這個“既成事實”。

但如今，隨着俄軍戰事的失敗，激起全烏克蘭人民的壯烈抵抗，普京的這項特種軍人的軍事行動並不像一種特種軍事行動，反倒更像是一場傳統戰爭，讓這些東方大國決定睜大他們的眼睛，看個清楚。

吉拉德提到中國的立場說，他們當中的第一個國家--中國，看到了什麼？ 中國首先看到的是一個軍事遭遇失敗的俄羅斯，這讓中國感到驚訝，但並未讓它感到心煩意亂。

但令中國非常沮喪的是，克里姆林宮正走向戰事升溫路線，宣布額外加碼動員 300,000 名的俄羅斯預備役人員，普京並暗示他可能會使用核武器。

這就是中國方面所說的《外交政策冒險主義》，也正是該國最抗拒的。

在中國的歷史中，中國人已經表明他們非常喜歡貿易而不是戰爭。 他們唯一拒絕過的貿易是鴉片，這是英國在 19 世紀上半葉用武力強加給中國的。

在從 1950 年代初期到 1980 年代初的毛政權時代之後，中國放棄了意識形態，開始了生產製造和貿易。

通過殷勤的努力和持久不懈，中國如今已成為世界最大的製造強國以及全球最大的貿易強國。 而在工業革命時代之前，中國就曾經是這樣的國家。

中國國家主席習近平在烏茲別克斯坦撒馬爾罕舉行的上合組織會議當中，已經明確表示：這場俄烏戰爭是時候結束了。

這名專欄作家在費加羅報指出，今天，中國已經厭倦了普京在烏克蘭的戰爭。 因為通過制裁和反制裁的螺旋式發展，這場戰爭有可能破壞世界貿易的興盛活絡，並導致世界的政治技術的分割。

然而，中國這個世界工廠希望能繼續暢通無阻地把它的產品出口到全球所有市場，從出口到最有能力付款的，最可靠的西方市場開始。

這就是為什麼中國國家主席習近平在撒馬爾罕明確表示，這場戰爭是該結束的時候了。 在這一點上，印度總理納倫德拉·莫迪 (Narendra Modi) 也加入了他的行列。

中國為了使這個向俄羅斯傳達的信息能夠更加清楚表達出來，2022年9月22日，中國外長王毅會見了烏克蘭外長德米特羅·庫列巴(Dmytro Kuleba)。那是在紐約聯合國大會期間，中國外長王毅向烏克蘭外長庫列保證：中方恪守各國的國家主權和領土完整原則。而烏克蘭向中方表示，烏克蘭只承認一個中國。兩國打算莊嚴地慶祝雙方建交三十周年。

吉拉德的評論最後自問自答地說：那麼，這是否意味着，明天，中國將成為俄羅斯與烏克蘭之間的調解人呢？

他說：土耳其的確曾於今年的3月嘗試扮演這個角色，但經濟和外交分量都遠超土耳其的中國更，能夠勝任這個角色。