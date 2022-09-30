中國擴大外交「亮劍」範圍 涉台港人權議題堅決鬥爭

中共20大/外交

中共中央宣傳部2022年9月29日早在北京就新時代外交工作舉行新聞發布會，副外交部長馬朝旭馬朝旭(小圖)提出六個外交亮劍範圍，評論料習近平的強軍和戰狼外交在二十大後亦不會放軟。(2017年建軍節圖片及外交部圖片)

在中國與西方的壁壘日益分明之際，中國副外交部長表明，中國堅定捍衛國家利益和民族尊嚴，在大是大非問題上旗幟鮮明、寸步不讓，「在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上敢於亮劍，堅決鬥爭，有力維護國家主權、安全和發展利益。」當中，有關台港和人權過往未在中共公開表述的亮劍和鬥爭範圍中提及。

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熟識中國事務的評論員林和立向本台指出，這反映北京不會如部分人所想望般，在「二十大」後放軟以換取經濟轉活，反而會在軍事上更加強硬；至於把台港新增入「亮劍」範圍，主要還是針對台灣，因為香港早已被馴服。

中共中央宣傳部昨(29日)早在北京就新時代外交工作舉行新聞發布會，副外交部長馬朝旭響應有關中國未來五年是否會繼續堅持鬥爭時指出，中國開展「外交鬥爭」，是要用行動證明，中國「有主動迎戰的底氣，不畏強權的骨氣」。中國旗幟鮮明捍衛一個中國原則，實現同九國建交復交，在台灣問題上堅決回擊挑釁行徑，鞏固了國際社會一個中國共識，有力阻遏外部勢力干預香港事務，鞏固香港由亂及治的良好態勢。另又挫敗了「以疆制華」的政治圖謀，以及推進「南海行為準則」磋商。

他續稱，中國抵制疫情政治化和病毒標籤化，另又在聯合國人權理事會和聯大的社會、人道主義和文化委員會等會議上連續7次挫敗反華人權行動，形成近百國支持中國反對以人權問題為借口乾涉中國內政的強大聲勢，成功爭取被加拿大扣留的華為副董事長孟晚舟平安回國。

記者會前夕，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團副代表李松出席聯合國人權理事會「殖民主義遺留問題對享有人權負面影響」專題討論會，敦促美英等西方國家反省殖民主義歷史原罪及改正錯誤，摒棄借人權問題干涉他國，不得政治化、工具化人權問題，更不得以人權為名強推政權更迭。

林和立接受本台電話訪問時指出，美國總統拜登的反共聯盟，力度比前總統特朗普(中國譯作川普)有過之而無不及，有些人主觀願望認為，習近平為了拯救高科技產業，會在「二十大」後作出讓步，馬朝旭的表態顯示，習不會放鬆，還會在軍事上更加強硬。他預計，中國會在台灣、南海、釣魚台列島、印度等議題上「亮劍」。

但他補充，習近平應該仍是舉棋未定，因為習雖不會純因經濟問題而放鬆其強硬路線，但若經濟影響到民生這個中共管治合法性來源，習可能被迫妥協，然儘管如此，習仍不會在外交上放鬆。

林和立指出，國內仍有一派人認為，中國在外交上須注重策略，不要光談主義，持有關觀點的應是大多數，但在「權力上是少數派」。簡而言之，中共黨內有不同聲音，但習近平強硬，走理性主義者未必願意公開發話。

「亮劍」是中共總書記習近平自「十八大」以來提出的，有「鬥爭」意味，首見於2013年6月的全國組織工作會議，當時習指出，黨幹部「面對大是大非敢於亮劍，面對矛盾敢於迎難而上，面對危機敢於挺身而出，面對失誤敢於承擔責任，面對歪風邪氣敢於堅決鬥爭」。