俄羅斯侵烏戰爭
亂邦不居 美國駐莫斯科大使館呼籲美國人趕快離開俄國
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美國駐莫斯科大使館28日發出警告，呼籲在俄國的美國人趕快離開。大使館說，俄羅斯有可能阻止美國公民離境，並會徵召有雙重國籍的人服役；俄羅斯也可能拒絕承認擁有雙重國籍的美國公民，也會限制他們獲得美國領事協助。
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俄羅斯總統普京發令徵召30萬後備軍人入伍參加對烏克蘭戰爭後，許多俄羅斯年輕男性紛紛外逃。美國大使館表示，航班極為有限，無法在短時間獲得機票，不過汽車和公共汽車使用的陸路仍然開放；館方說，在目前情況下，使館幫助美國公民的能力受到嚴重限制，人們應該儘快自行作出安排。
大使館要求離開俄國的美國人應攜帶適當的身分證明，包括美國護照及俄羅斯簽證，並制定不依賴大使館協助的應急計畫。
美國國務院也在官方網站提供美國人離開俄羅斯的信息。國務院提到，當地大使館在協助美國公民的能力上受到嚴重限制；當前的商業航班非常有限，地面離境方式雖保持開放，但可能會更加受限。
白宮新聞發言人讓·皮埃爾（Karine Jean-Pierre）27日表示，歡迎俄羅斯人遠離普京不得民心的戰爭，來美尋求庇護。
據媒體報導，由於普京簽署局部動員令，引發大批俄國民眾出逃，在不到一周內，已有大約26.1萬名男性逃離俄羅斯。根據各國官方統計，逃往哈薩克的約有9.8萬人，逃往喬治亞的有超過5.3萬人，逃往芬蘭的有4.3萬人，另有大約3千人逃往蒙古。
要求匿名的俄羅斯民眾對美聯社表示：大家擔心，俄政府遲早會面臨全面動員的情況，屆時將沒人能逃離。