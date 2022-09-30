亂邦不居 美國駐莫斯科大使館呼籲美國人趕快離開俄國

俄羅斯侵烏戰爭

2022年9月29日，在莫斯科宣布進行部分軍事動員後，俄羅斯北奧塞梯地區和格魯吉亞之間的一個邊境口岸出現了長長的車輛隊伍。許多俄羅斯人正在離開他們的家園。

美國駐莫斯科大使館28日發出警告，呼籲在俄國的美國人趕快離開。大使館說，俄羅斯有可能阻止美國公民離境，並會徵召有雙重國籍的人服役；俄羅斯也可能拒絕承認擁有雙重國籍的美國公民，也會限制他們獲得美國領事協助。

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俄羅斯總統普京發令徵召30萬後備軍人入伍參加對烏克蘭戰爭後，許多俄羅斯年輕男性紛紛外逃。美國大使館表示，航班極為有限，無法在短時間獲得機票，不過汽車和公共汽車使用的陸路仍然開放；館方說，在目前情況下，使館幫助美國公民的能力受到嚴重限制，人們應該儘快自行作出安排。

大使館要求離開俄國的美國人應攜帶適當的身分證明，包括美國護照及俄羅斯簽證，並制定不依賴大使館協助的應急計畫。

美國國務院也在官方網站提供美國人離開俄羅斯的信息。國務院提到，當地大使館在協助美國公民的能力上受到嚴重限制；當前的商業航班非常有限，地面離境方式雖保持開放，但可能會更加受限。

白宮新聞發言人讓·皮埃爾（Karine Jean-Pierre）27日表示，歡迎俄羅斯人遠離普京不得民心的戰爭，來美尋求庇護。

據媒體報導，由於普京簽署局部動員令，引發大批俄國民眾出逃，在不到一周內，已有大約26.1萬名男性逃離俄羅斯。根據各國官方統計，逃往哈薩克的約有9.8萬人，逃往喬治亞的有超過5.3萬人，逃往芬蘭的有4.3萬人，另有大約3千人逃往蒙古。

要求匿名的俄羅斯民眾對美聯社表示：大家擔心，俄政府遲早會面臨全面動員的情況，屆時將沒人能逃離。