拜登警告俄羅斯：北約將捍衛其每一寸領土 美國宣布對俄實施嚴厲新制裁

美國/俄羅斯/制裁

俄羅斯總統普京簽署條約正式吞併烏克蘭4區，美國總統拜登周五警告俄羅斯：北約將捍衛其每一寸領土。白宮宣布，美國軍方已為歐洲發生“任何可能情況”做好準備：白宮下周將向烏克蘭提供新一批武器。美國財政部宣布對俄羅斯實施"嚴厲"的新制裁。

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法新社消息，拜登周五在白宮發表談話表示，美國及其盟國不會被俄羅斯總統普京“嚇倒”，拜登並承諾，北約將保衛其“每一寸”領土。

此前，白宮發表聲明稱，"美國要讓俄羅斯立即付出沉重的代價"。白宮並宣布，7國集團各成員國也贊成讓支持俄羅斯吞併烏克蘭領土的所有國家都付出"代價"。

拜登發表聲明表示："美國譴責俄羅斯今天吞併烏克蘭主權領土的虛假企圖，俄羅斯違反了國際法，踐踏了聯合國憲章，並藐視所有和平的國家。"

拜登並表示："美國將永遠尊重烏克蘭獲得國際承認的邊界，我們將加強烏克蘭的軍力和外交實力，包括美國本周宣布提供的11億美元額外安全援助，繼續支持烏克蘭收復領土的努力。"

美國國務卿布林肯也表示："美國明確地否決俄羅斯改變國際所承認烏克蘭邊界的虛假企圖"，布林肯稱，美國以及盟友和夥伴要讓俄國立即付出沉重代價。"

與此同時，美國周五宣布對俄羅斯實施"嚴厲"的新制裁。美國財政部宣布，對參與俄烏戰事和入俄公投的幾百名俄羅斯個人及實體，列入制裁名單，包括立法機構、軍方和中央銀行的成員。制裁對象包括大批俄羅斯國會議員、政府官員與其家屬，以及為俄軍供應軍備物資的商業人士，也包括國際供應商。

另據法新社最新消息，美國白宮宣布，下周將向烏克蘭提供新一批武器。