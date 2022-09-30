普京吞併地萊曼告急 親俄首領承認守軍精疲力盡

俄羅斯侵烏戰爭

2022年4月28日，在烏克蘭頓涅茨克地區的前線城市萊曼，一名烏克蘭士兵從一輛坦克中向外觀察動態。俄軍在5月份佔領了萊曼，烏軍目前發起反攻，已全麵包圍萊曼，並切斷了萊曼周圍所有的通道。

就在普京周五宣布把頓涅茨克等四地區劃入俄羅斯國土，並在紅場宣布“勝利必將屬於俄羅斯”之時，頓涅茨克親俄領導人丹尼斯-普希林（Denis Pouchiline)同日承認，烏東親俄武裝與俄羅斯武裝聯合死守的萊曼（Lyman）市，已被烏軍包圍。烏克蘭總統澤連斯基對此“明顯的戰果”表示祝賀。

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萊曼市是烏東頓涅茨克地區重要的鐵路交通樞紐，俄軍兵員和軍事物資的運輸通道，數日來，烏克蘭軍隊步步逼近，一個一個解放了萊曼周圍的村鎮，多個消息顯示，烏軍已對萊曼形成嚴重的包圍之勢。

星期五，頓涅茨克偽共和國首領普希林首次公開承認局勢嚴重，他通過Telegram委婉地表示，萊曼目前已被烏軍“部分包圍”，斯瓦托夫（Svatove）公路通道處於烏軍的密集炮火之下。但是烏克蘭軍方宣布“已完成對萊曼的包圍圈”。普希林還承認，萊曼市衛星鎮多布雷舍夫（Dobryshev）及揚皮爾（Yampil）“已不再由莫斯科完全控制”。前線的消息則顯示，莫斯科已對上述城鎮失去了控制。

令人吃驚的是，根據俄羅斯通訊社援引的消息，這位親俄分離領導人同日對當地一家媒體更直截了當地表示，“守軍已處於精疲力盡的狀態”。

烏克蘭軍方當日發出的電報表示：“所有通往及圍繞萊曼的後勤道路都處於我們的控制之下”。

2月份侵烏戰爭爆發前，萊曼市共有居民兩萬人，俄軍於五月份攻克。這一戰略地位重要的鐵路交通樞紐城市，目前是烏軍大反攻奪取的主要目標。

俄羅斯總統普京同日簽署正式吞併頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及紮波羅熱政令，並在莫斯科紅場慶祝勝利，萊曼被烏軍收復似乎指日可待，這對普京無疑是沉重一擊。

與此同時，烏克蘭政府表示，“烏克蘭將繼續解放它的土地和他的人民”，直到收復全部失土為止。烏克蘭總統澤連斯基同日表示，烏克蘭永遠不可能與普京談判，普京一天在位，休想與烏克蘭談判。澤連斯基還宣布，烏克蘭已正式申請加入北大西洋公約組織。