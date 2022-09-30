普京斷了自己的後路還要自我高潮

俄羅斯侵烏戰爭

2022年9月30日，莫斯科任命的赫爾松州州長弗拉基米爾-薩爾多、紮波羅熱州州長葉夫根尼-巴利茨基、俄羅斯總統普京（中）、自封的“頓涅茨克人民共和國”領導人丹尼斯-普希林和自封的盧甘斯克人民共和國領導人列昂尼德-帕什尼克在簽署烏克蘭四個地區加入俄羅斯的條約的儀式上揮手。

俄羅斯總統普京在紅場慶祝“吞併”烏克蘭部分國土一幕，完全給人一種打了興奮劑的不真實感覺。他狂喊：“俄羅斯必將勝利!” 因為俄羅斯並沒有打敗烏克蘭，遠遠沒有，勝利何在？他對四位吞併領土的傀儡領袖宣布：“歡迎你們回家!”傀儡們的家在烏克蘭，現在紙面上歸屬俄羅斯，還需要不需要回去死守？普京呼籲烏克蘭放下武器談判，烏克蘭總統澤連斯基回答，只要普京擔任總統一天，就不可能有談判。他下令烏軍繼續前進，“解放我們的國土解放我們的人民”。

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此刻的普京已經聽不進去任何理性的聲音，“給我20年，還你一個偉大的俄羅斯!”普京已實質統治俄羅斯22年，俄羅斯甚至都沒有看見偉大的曙光。經濟蕭條，超低的生育率遠遠不足以覆蓋這個世界上面積最大的國家。普京還要擴充領土，陷入領土大國家就偉大的迷思不能自拔。西方，尤其歐盟的重要領袖，冒着被指綏靖的風險，一度曾以寬容寬厚的目光期待着俄羅斯逐漸靠近， 普京侵略格魯吉亞，摩爾多瓦，甚至以公投的名義吞併烏克蘭克里米亞，策畫烏東兩地分裂，都沒有讓他們徹底絕望。

但是，狂人在狂人的道路上越走越遠，在美國警告俄羅斯大規模邊界屯兵，準備對烏克蘭發動侵略戰爭時，西方的許多精英人物很難相信。結果，2月20日，普京宣布正式承認烏克蘭頓涅茨克和盧甘斯克獨立。2月24日，揮師大舉入侵。歐洲還對普京抱着一線挽救希望的領袖也終於大夢初醒，全部站在烏克蘭一邊。在西方強大支援下，讓人聞之生俱的俄羅斯軍隊居然被發現猶如蘇聯時代的紅軍，從戰略到軍事管理再到兵器，遠未如想象的那麼強大! 俄軍自然節節敗退，在烏克蘭軍隊九月初發動大反攻後，俄軍在哈爾科夫地區潰不成軍，在烏東，烏南多地倉皇逃跑。

在這個時刻，普京還有體面撤退的可能，下令結束戰爭。不，不到黃河不死心，普京下令緊急動員30萬俄羅斯人補充前線，造成不願當炮灰的數十萬俄羅斯壯年男性紛紛逃出俄羅斯。普京隨即唆使烏克蘭俄佔區上演一出被西方稱之為“假公投”的“鬧劇”，以槍桿子和大炮界定臆想的邊界。就這樣，9月30日，普京簽署文件，把烏克蘭四地正式畫歸俄羅斯疆土，並在莫斯科紅場舉行盛大慶祝活動，宣稱“俄羅斯必將勝利”，為了保證這個“必勝”最後不至於落空，普京搬出不惜動用核武來威脅。

普京的戲被看穿了，誰敢承認普京吞併的烏克蘭領土？也許會有極個別被排斥在國際社會之外的流氓政權。聽聽國際社會的聲音吧，美國總統拜登譴責俄羅斯在烏克蘭領土上“偽造的公投”，他保證美國繼續全力支持烏克蘭收復失土。美國與七國集團表示，任何國家，任何個人和實體向俄羅斯非法吞併烏克蘭領土的企圖提供援助都將遭到嚴厲懲罰。G7集團聲明：永不承認俄羅斯吞併烏克蘭領土。

北約秘書長斯托爾滕貝格譴責俄羅斯吞併烏克蘭四個地區的“非法行為”，針對普京威脅動用核武，北約表示，烏克蘭完全有權力收復自己的領土，北約支持烏克蘭一直到該國解放全部領土為止。歐盟領袖發表聯合聲明，譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土的“非法行為”置全球安全於危險之中，歐盟誓言永遠也不會承認俄羅斯吞並行徑。這就是狂人普京要的結果？就連被視為俄羅斯盟友的中國，也沒有公開支持俄羅斯吞併結果，星期五，聯合國安理會就譴責俄羅斯吞併烏克蘭四地提案表決時，中國投了棄權票，被指“不離不棄”。

普京燒毀了本可以體面後退的橋樑，就這樣，他把他的國家拖到了懸崖邊上。西方現在清楚，這場戰爭不會很快結束，也不能指望莫斯科會發生政變。而普京還在指望西方的疲勞，盟友之間的分歧，特別是在能源危機上的分歧等等。

普京崇尚“實質佔有”，先拿來再說。問題是，普京能把烏克蘭四個地區搬到俄羅斯嗎？烏軍今天在所謂的俄羅斯領土上頓涅茨克大舉挺進，包圍了該地戰略重鎮萊曼，收復萊曼似乎指日可待？普京紅場的慶祝絲毫沒有影響烏克蘭繼續解放自己的土地和人民。