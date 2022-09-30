美菲防長會晤 菲律賓擔憂台海緊張局勢

中國/美國/台灣

美國和菲律賓防長周四在夏威夷會晤後，菲律賓防長佛斯蒂諾表示擔憂目前台海緊張局勢，關注13萬到15萬名在台灣工作菲律賓人安全。美國防長奧斯丁強調捍衛開放，安全和繁榮的印太地區。

廣告 繼續瀏覽後續

美國與中國近期正因台海問題加劇關係緊張，與此同時美國與菲律賓加強軍事合作。菲利賓防長佛斯蒂諾周四與在夏威夷的美軍印太司令部與美國防長奧斯丁會晤，進行雙邊會談。

在隨後記者會上菲律賓防長表示菲律賓外交政策原則始終是和平，菲律賓對台海近期事態發展感到擔憂。

菲律賓防長說菲律賓堅持一個中國政策，但同時敦促有關各方保持克制，他並強調通過“外交和對話”解決爭端。

菲利賓防長佛斯蒂諾表示鑒於近期中台關係動蕩不定，菲律賓最關心的是在台灣工作的菲律賓人安全，並指出菲律賓政府在不斷調整“應急計畫”方案以便應對可能出現的安全問題。目前在台灣有 13 萬至 15 萬菲律賓人。

法新社指出自從今年8月美國眾議院議長佩洛西率領代表團到訪台灣之後，引發北京的憤怒。中國軍隊隨後在台灣周邊的海空領域進行大規模軍事演習，並且組織實彈射擊，發射遠程導彈等，擾亂該區域的海上和空中交通。

美國防長奧斯丁表示與菲利賓防長探討進一步加強雙邊軍事合作，包括使用菲律賓的一些基地和儲存軍火。

美國防長強調捍衛開放，安全和繁榮的印太地區，不受脅迫和恐嚇。