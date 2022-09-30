習近平為何重提偉大鬥爭

中共二十大前瞻

自9月28日習近平重新露面，率領眾常委集體參觀“奮進新時代”主題展，常委們的活動密集起來，出席“國慶酒會”，向人民英雄紀念碑獻花。酒會上，所有常委外加王岐山，圍着一張圓桌；向紀念碑獻花，也是七常委外加王副主席。

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9月28日那次集團露面，是為了讓一時間盛傳的習近平被軟禁的謠言不攻自破？觀察人士分析，常委們頻繁集體出動，大約是為了向外界顯示團結，在距離20大召開還有半月的時間，傳言紛飛之際，顯示團結而不是分裂，和諧而不是內鬥，不給傳言留空間，很重要。

“十一”酒會上，國務院總理李克強致辭，概括提到將要召開的二十大是“一次十分重要的大會”，強調今年“極不尋常”，照例提到“在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下”取得的年度成績，李克強沒有用習近平的“堅持清零不動搖”，而是強調今年四月以來他一貫使用的“堅持統籌疫情防控和經濟社會發展”。李克強十一致辭的重心其實是經濟，強調“要着力穩住經濟基本盤”，要 “鞏固經濟回穩基礎、力促回穩向上……。”

中國的經濟形勢嚴重，專家們歸咎於習近平堅持清零，李克強“救經濟”能起多大作用？而且，習近平並沒有放棄清零。世界銀行9月26公布最新報告，再次將中國的經濟增長大幅下調至2.8%。世界銀行調降中國經濟增長的原因是由於疫情及封控造成的負面影響。遠遠低於中國政府年初制定的5.5%的目標，李克強“力促回穩向上”，大約希望至少在他結束總理任期前，不要留一個爛攤子，恐怕也只是一個美好的希望。

過去經常出席“十一”酒會的中共元老們都沒有出席，他們可能太老了，他們可能要避嫌？中共總書記習近平在招待會上沒有說話，他是通過另一種方式發言的，給節日塗上了一層強硬的色調。黨刊『求是』發表他的題為『新時代中國共產黨的歷史使命』文章，核心是強調堅持“偉大鬥爭”。

鬥爭是毛澤東時代最走紅的話語，“階級鬥爭”，“路線鬥爭”，還有那一句“與人鬥，其樂無窮”，把中國人一次次推向政治運動，不知害死多少人。

上述文章取自習近平2017年中共19大報告，通篇強調四個偉大：偉大鬥爭，偉大工程，偉大事業，偉大夢想。“偉大鬥爭”居四個偉大之首，而且強調，“實現偉大夢想，必須進行偉大鬥爭”。

而且說，要有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾，“必須進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭”。“全黨要充分認識這場偉大鬥爭的長期性、複雜性、艱巨性，發揚鬥爭精神，提高鬥爭本領，不斷奪取偉大鬥爭新勝利。”

習近平在距離20大召開僅剩兩周時間，重拾“偉大鬥爭”，應非空穴來風，有一種特殊的威脅意味。觀察人士認為，“偉大鬥爭”應是有指向的。習近平是鄧時代以來中共歷屆領導人唯一念念不忘“鬥爭”的， 這與他上台以來，以反貪為專權鋪路，在黨內樹敵眾多有關，尤其他一心推翻中共規矩，兩屆任期屆滿後不“到點下車”，就有點像僭主，黨內合法性不足，成了習近平的“原罪”，也成了反習一派的把柄。把有可能的反對派，黨內忠誠度不夠的“兩面派”一個個以“偉大鬥爭”的名義打下去，保證順利連任。

北京當局最近連續判處幾位公安司法高官以死緩，且死緩轉為無期後不能減刑，終身監禁，就被指是在20大召開前的特殊時期，一種殺雞儆猴的手段。幾位號稱均屬於“孫力軍政治團夥”的高官，黨內定的罪名是拉幫結派，對黨不忠誠，法庭判決時隱去了這些要害，均以貪污罪判處。

有分析認為，習近平的問題是你不知道他會連任多少次，是否終身執政，他修憲廢除領導人任期，讓中共失去任何變化的可能性，失去了任何盼頭，這種不可預測性升高了中共內部的緊張，高度集權的習反而感到不安全，需要不斷鬥爭，震懾對手，也就是不斷清除異己。

習近平給公安司法高官判重刑，又把自己的親信，福建來的王小洪半年前超速提拔為公安部長，法國『費加羅報』9月29日報道形容王小洪是“忠於習近平的兇惡守門人”，讓他掌握刀把子，也是為了應對二十大前一切可能發生的不測。總之，這一切都是習氏缺乏安全感的表現，越是需要安全感，就越是需要鬥爭。