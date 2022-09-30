馬克龍強烈譴責俄羅斯“非法吞併”烏克蘭四區“嚴重違反國際法”

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法國總統馬克龍周五強烈譴責俄羅斯“非法吞併”烏克蘭四個地區是“嚴重違反國際法”行為，歐盟也譴責俄羅斯吞併烏克蘭領土，指永不承認非法公投：七國集團發表聲明譴責俄羅斯侵犯烏克蘭領土完整，將對俄羅斯採取進一步制裁。

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法新社報道，俄羅斯總統普京周五在克里姆林宮簽署條約，將烏克蘭東部及南部的頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和紮波羅熱四個俄羅斯佔領區併入俄羅斯領土。歐美各國紛紛予以強烈譴責。

法國總統府愛麗舍宮周五發表一份聲明指出，法國總統馬克龍"強烈譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭的頓涅茨克、盧甘斯克、紮波羅熱及赫爾松等地區"。這是對國際法及烏克蘭主權的嚴重侵犯。聲明表示，法國反對(俄羅斯的吞並行徑），並站在烏克蘭一邊，應對俄羅斯的侵略並恢復烏克蘭對其所有領土的全部主權”。

歐盟及七國集團（G7）周五也分別發表聲明，譴責俄羅斯非法侵佔烏克蘭四個地區，指莫斯科任意損害以基於規則的國際秩序，並嚴重侵犯烏克蘭獨立、主權和領土完整的基本權利，以及聯合國憲章和國際法彰顯的核心價值。

歐盟27個成員國在一份共同聲明中一致譴責俄羅斯的吞並行為，並重申歐盟各國永遠不會承認這些吞併及虛假"公投"結果。27國的聲明指，俄羅斯此舉是對烏克蘭獨立、主權及領土完整的又一次侵犯。

路透社報導，歐盟理事會代表27個歐盟成員國發表聲明表示，俄羅斯蓄意破壞國際秩序，把全球安全置於險境。聲明指出，"我們不承認，也永遠不會承認俄羅斯為了進一步侵犯烏克蘭獨立、主權和領土完整性而策畫的非法公投，以及偽造的非法公投結果"。

聲明表示，"我們將強化對抗俄羅斯非法行徑的限制措施，將進一步對俄羅斯施壓，要求俄羅斯結束這場侵略戰爭"。

另外，七國集團外長周五在一份共同聲明中一致強烈譴責俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭，以及俄羅斯繼續侵犯烏克蘭主權、領土完整和獨立的行為。”

七國集團的聲明稱：“俄羅斯總統普京將頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和紮波羅熱地區納入俄羅斯的行徑再次顯示俄羅斯公然無視國際法。”七國並重申，將對俄羅斯採取進一步制裁，制裁的範圍也將包括俄羅斯境內外向違反國際法行為提供政治及經濟支持的組織及個人。

美、英、德、法以及加拿大、日本、意大利等G7國家外長隨後協同歐盟外長發布聲明，一致以最嚴厲措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及俄羅斯持續違反烏克蘭的主權、獨立和領土完整。

聲明指出，普京企圖吞併烏克蘭頓內茨克等遭俄軍佔領地區，再次顯示俄羅斯公然藐視國際法。俄羅斯違反聯合國憲章、1975年"赫爾辛基協定"等俄方也參與簽署、議定的各項國際協議及其揭示的原則與承諾。

針對俄羅斯政府以及俄羅斯海內外為莫斯科當局提供政治或經濟支持的個人和實體，G7各國及歐盟外長宣示將讓相關方付出進一步的經濟代價。聲明強調，G7和歐盟堅定不移支持烏克蘭自我捍衛和奪回領土的權利，且此權利"不容置疑"。

聲明並再次譴責俄方不負責任以核武恫嚇各國，但強調這不足以讓G7及歐盟停止支援烏克蘭，"無論需要支援多久"，俄羅斯必須即刻停止侵略戰爭，並自烏克蘭撤出所有軍隊和軍事設備。