俄軍失守烏東重鎮萊曼 車臣領導人呼籲普京動用核武

俄羅斯/烏克蘭/核武器

在俄羅斯軍隊撤出烏克蘭戰略重鎮萊曼後，俄羅斯車臣共和國領導人拉姆贊·卡德羅夫周六呼籲俄羅斯軍隊在烏克蘭使用“低當量核武器”。美國國務卿布林肯表示，尚未發現俄羅斯考慮動用核武跡象。

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法新社消息，周五在莫斯科出席俄羅斯吞併烏克蘭4區儀式的卡德羅夫周六在Telegram上發文稱，“在我看來，應該採取更嚴厲的手段，在邊境地區宣布戒嚴以及使用低當量核武器”。

卡德羅夫稱，在萊曼失守後，他必須表達意見。他說，"必須採取特別軍事行動"，"在做出決定的時候，沒有必要考慮歐美的態度"。

此前，俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫等多名普京重要盟友都曾暗示，莫斯科可能需要訴諸核武，但迄今為止，卡德羅夫的呼籲最為急迫明確。

普京上周揚言，他準備動用一切手段捍衛俄羅斯的"領土完整"，且他並非在虛張聲勢。普京還在9月30日強調，上述宣示也適用於莫斯科剛宣布吞併的烏克蘭領土。

據中央社援引美聯社分析，莫斯科從萊曼撤軍，導致普京將烏克蘭4州納入版圖的聲明變得更加複雜：萊曼正位於頓內茨克州，數月來一直是俄軍在該州北部的後勤和交通樞紐。光復萊曼的勝利，也為烏克蘭軍隊進一步深入莫斯科吞併領土舖平道路。

此前，美國國務卿布林肯周五表示，美國"尚未發現"俄羅斯有考慮動用核武之舉。

布林肯在華盛頓與加拿大外長召開的記者會上說："我們正非常密切觀察，俄羅斯是否確有在考慮動用核武。到目前為止，我們還沒看到他們有相關舉動。"

布林肯指責莫斯科"輕率談論動用核武極不負責"，並稱"將嚴肅看待"。

美國國防部發言人，空軍准將賴德（Patrick Ryder）本周也表示，美國尚未發現需調整美軍核武戰備的變化。

普京掌控全球最大的核武庫，包括新一代超音速武器，以及數量是西方10倍多的戰術核武。