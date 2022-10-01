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十多個捍衛人權組織的代表在中國駐柏林使館前示威 2022年10月1日

今天是10月1日，中國的國慶節。也是中國各駐外使館使節們休息的日子。坐落在柏林的中國駐德大使館館內似乎十分平靜。然而大使館門前卻活躍着一支由捍衛人權衛士組成的示威隊伍。

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這次示威活動由歐洲之聲理事會發起，德國著名牧師羅蘭德-庫塔親自組織動員，聚集了10多個捍衛中國人權組織的代表，他們發起了一場自由民主人權的保衛站，提出的主要訴求是：捍衛自由人權民主價值觀。示威活動是2022年中國民主化國際媒體研討會的內容之一。

9月30日，在歐洲之聲理事會主辦、民主中國陣線總部的協辦下，中國民主化國際媒體研討會在柏林展開。召集了來自10多個國家或地區的數十位包括西方人士在內的政治家、學者、人權專家與民運人士，活躍在其他國家和地區的關注中國人權狀況的各方人士則以視頻方式參與。

台灣議題主導了本屆會議。台灣駐德國代表謝志偉親自與會並發言。與會者們一致認為，作為一個獨立的民主國家，台灣的和平與安全應該得到維護。

會議還揭露了中國人權狀況不斷惡化的現實：無論是在新疆、還是在香港，以及西藏和內蒙古，對人權的迫害始終沒有停止，因此與會者大聲疾呼：堅決保衛與捍衛自由民主人權價值觀。

會議最後達成共識，呼籲各民族維護和捍衛自身利益，聯合起來，共同與專制獨裁野蠻作鬥爭。