希臘和保加利亞天然氣管道啟動商業營運

歐盟/保加利亞/天然氣/能源

歐盟委員會主席馮德萊恩周六在保加利亞首都索非亞出席希臘-保加利亞天然氣管道商業運營啟動儀式，馮德萊恩表示，“保加利亞和東南歐的一個新時代開始了”，她表示，這是擺脫俄羅斯能源的關鍵。而德國丹麥瑞典將聯合調查北溪輸氣管遭破壞案。

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法新社報道，歐盟委員會主席馮德萊恩在保加利亞首都索非亞的儀式上說，希臘和保加利亞天然氣管道，能滿足保加利亞所需全部天然氣供應，有望改變歐洲能源安全形勢。馮德萊恩並透露，歐盟承諾對計畫投放近2億5000萬歐元。

馮德萊恩在該地區多位領導人出席的儀式上表示，“今天保加利亞和東南歐的一個新時代開始了”，她說，這條天然氣管道“是自由的代名詞，也是擺脫俄羅斯天然氣的關鍵”，也改變保加利亞和歐洲能源安全的局面”。

希臘和保加利亞天然氣管道由保加利亞中部連接希臘東北部，全長182公里。

保加利亞總統拉德夫認為，它將改變歐洲能源版圖。

另據報道，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）周六表示，德國將與丹麥和瑞典共組調查組，以查明輸送俄羅斯天然氣的北溪管道疑遭到"人為破壞"一事。

法新社報導，費瑟向德國媒體表示，她已與丹麥和瑞典內政部長商定，這項工作將由"依據歐盟法律成立的聯合調查小組"負責，小組成員來自3國。

費瑟表示："所有跡象都顯示，北溪輸氣管遭到人為破壞。"她並說，3國聯合調查小組將引入"海軍、警方和情報機構"的專業知識與技能。

在北溪輸氣管發生爆炸後，德國警方正與各鄰國合作，出動"一切可以動用的警力"巡邏北海與波羅的海。

另外，輸送俄羅斯天然氣到歐洲的北溪輸氣管道9月26日疑因遭到人為破壞，導致氣體外洩。一名發言人表示，由於氣體和水壓已達到平衡，北溪2號已在周六已經停止外洩。