德國防長突訪烏克蘭 世銀再向烏克蘭提供金援

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德國國防部長蘭布雷希特周六突然到訪烏克蘭，這是俄羅斯出兵烏克蘭以來德國防長首次到訪。英國國防大臣華萊士本周再訪烏克蘭，商討進一步對烏軍援。世銀再向烏克蘭提供5億3000萬美元援助。

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德國國防部發表聲明，表示蘭布雷希特到訪南部港口城市敖德薩，但並沒提及行程持續多久，僅表示訪問期間將與烏克蘭國防部長列茲尼科夫會面。

烏克蘭一直要求德國提供獵豹主戰坦克，以便協助對俄羅斯進行反擊，但德國朔爾茨政府至今都拒絕，強調要與西方盟友咨商後才作出決定。

英國國防大臣華萊士本周再訪烏克蘭，與烏克蘭國防部長列茲尼科夫會晤，商討進一步對烏軍援。透過英、美兩國政府與供應商密切合作，烏克蘭取得軍需的時程已可由數月大幅縮短至數天。

華萊士表示，英國將持續支援烏克蘭。英國今年對烏軍援總額目前估計將高達23億英鎊，僅次於美國，而首相特拉斯已承諾，2023年的對烏軍援金額將維持與今年同等水平，且"隻會加碼、不會減少"。

自俄羅斯2月全面侵略烏克蘭以來，英國多方運用國內及國際盟友資源，積極提供貼近烏克蘭戰場實際需求的各項援助，並屢有創舉、展現國際號召力。

英國7月啟動在英國境內基地執行的訓練計畫，到8月已培訓超過2300名軍事經驗趨近於零的烏克蘭志願兵，且新西蘭、加拿大、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威、德國、荷蘭、拉脫維亞已陸續宣布加入。

另據路透社消息，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭持續進行，世界銀行表示，將提供烏克蘭額外的5億3000萬美元援助，世銀援助總額將達到130億美元。

世界銀行透過聲明指出，這筆5億3000萬美元的援助款項來自英國和丹麥，前者提供5億美元，後者提供3000萬美元。

聲明還提到，截至目前為止，世界銀行對烏克蘭的援助總額為130億美元，其中110億美元已全額撥款。

世界銀行東歐地區國家負責人巴納吉（Arup Banerji）說，世銀最近的分析指出，未來3年烏克蘭重建和復原的長期花費，總額將超過1000億美元。