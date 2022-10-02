中國國慶節：德國聯邦議會代表團啟程訪台

中-德-台

據德國巴州電台報道，德國聯邦議院的“柏林-台北之友”代表團於10月1日啟程前往台灣。這是自2019年以來的首次會晤。中國將如何對待德國議員的台灣之行，還有待觀察。

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八月初，美國眾議院議長佩洛西訪問台灣，引發中國強烈抗議。但德國議員們不想被中方嚇倒，而是希望現在就發出一個信號。代表團團長克勞斯-彼得韋爾斯（Klaus-Peter Willsch）向德國電視一台表示，這次的旅行與佩洛西訪台沒有關係。

這位基民盟籍政治家表示：“問題不在於訪問民主的和平旅行，而是一個緊張的獨裁者完全過分的反應。他們用導彈和軍事進攻性來回應話語。”

代表團里的社民黨議員卡特琳布得（Katrin Budde）表示：“特別是在民主台灣受到中國軍事手段威脅的時候，其他民主國家必須表達他們的聲援。”

代表團共有六名議員，每個議會黨團都派有一名議員參與。在野黨左翼黨和選項黨因此也都有一名議員隨團出行。代表團訪台行程為10月1日到7日。這是在新冠疫情帶來的中斷後，德國議員首次訪問台灣。德方計畫與台灣政府、議會、企業代表和民間社會代表進行會談，討論有關政治、經濟和社會形勢、雙邊關係以及兩岸關係發展的問題。

中國認為台灣是中華人民共和國的一部分，視其他國家與台灣的官方接觸為挑釁。與此同時，台灣總統蔡英文強調，台灣將發展自己的國防能力