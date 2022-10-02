中國抗議德國聯邦議員訪台

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中國對德國聯邦議會代表團訪問台灣提出了抗議。中國一位發言人周日在北京向德新社表示，“台灣是中國領土不可分割的一部分。中華人民共和國政府是全中國唯一合法的政府。”德方代表團團長韋爾斯回應說，中國的反應過於誇張。

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據德新社報道，中方發言人說，中國政府正在敦促德國議員遵守“一個中國原則”，立即停止“與台灣分裂主義獨立勢力的交往”。他們還應該“立即停止”向獨立運動發出“錯誤信號”。

發言人補充說，在台灣執政的民進黨當局拒絕承認“一個中國原則”，並“不斷挑釁”尋求獨立，是造成目前緊張局勢的主要原因。“中國將採取必要措施，堅決維護國家主權和領土完整。”

據德國廣播電台報道，德方代表團團長韋爾斯（Klaus-Peter Willsch）在台北就中國的抗議做了回應，稱中國的反應過分誇張。他說：問題不在於訪問民主的和平之旅，而在於一個緊張的獨裁政權的過分誇張的反應，它以軍事進攻性來應對話語。與台灣議會的外交政策關係也包括不定期的互訪。

德國由來自所有六個聯邦議會黨團的六名議員組成的代表團於周日上午抵達台灣，開始為期五天的訪問。他們在台灣將受到高級別的接待，將與總統蔡英文、副總統賴清德、外交部長吳釗燮和立法院長游錫堃進行會晤。

台灣緊張局勢最近有所升級。美國眾議院議長佩洛西八月訪問台灣，激怒了北京，北京圍繞台灣發起了大規模的演軍事演習。這位美國第三號官員是四分之一個世紀以來來自華盛頓的最高級別訪客。自那時起，北京一直對台灣保持軍事壓力。在台灣海峽增加部署軍艦和飛機。

代表團成員之一、綠黨政治家斯特芬（Till Steffen）向德國之聲表示，在這種時候，展示與台灣的友誼非常重要。他認為，德國多年來奉行的對台和對華政策並沒有改變。中國威脅台灣的時候，不去旅行訪問對台灣來說是一個“負面信號”，中國應該“不幹涉”這種合作。

台灣是德國在亞洲的第五大貿易夥伴。雙方貿易交易去年超過了200億美元。台灣與其他歐盟成員國的貿易額都沒有達到這一數額。

據德國駐台代表波爾斯特(Jörg Polster)介紹，除了經濟交往外，德國還希望加強政府和議會之間的合作。德國支持台灣參加國際組織，如世衛組織或國際民用航空組織。但由於北京的抵制，所有參與都以失敗告終。

在九月初法國議員訪問台北後，“柏林-台北之友”代表團是第二個來自歐盟主要成員國的議會代表團。德國聯邦議院人權委員會也計畫十月底訪問台灣。