北約有言在先 動用核武俄羅斯遭殃

俄羅斯侵烏戰爭

烏軍周日完全收復戰略要地萊曼(又譯利曼)，車臣總統卡德羅夫敦請普京動用低當量核武器轟炸烏克蘭，北約秘書長斯托爾滕貝格周日警告普京，如藉助核武器將給俄羅斯造成嚴重後果。

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北約秘書長此言有兩重意思，一，西方沒有輕看普京連日來發出的核武威脅；二，俄羅斯將承受動用核武後果也絕非空話。

美國『新聞周刊』周六引述美國軍方消息人士，為應對莫斯科核武威脅，美國計畫採取的行動包括非核武選項的斬首行動—直搗克里姆林宮除掉普京。俄羅斯駐美大使館隨即抨擊報道所說是“妄想”、“瘋狂的選項”。

北約秘書長警告普京不要輕舉妄動，因為根據一些專家分析，只要俄羅斯準備核打擊，美國就會發現，從而“先發制人”。

軍事專家目前仍在淡化風險，白宮表示沒有看到任何顯示攻擊計畫的活動，西方情報部門則晝夜密切監視一個真正威脅的出現。

如果這一威脅成形，專家們認為莫斯科會使用比戰略核武器當量小的戰術核武器，可能由短程伊斯坎德爾彈道導彈(Iskander)發射。

日內瓦聯合國裁軍研究所（Unidir）研究員帕維爾-波德維格（Pavel Podvig）認為，那樣的話，俄方發動襲擊的準備工作將顯而易見。

該研究所2017年公布的報告列出在全俄羅斯共有47座核武器儲存庫。美國和其他國家的間諜衛星以及軍情人員對其中發生變化的任何一個微小的細節都不放過。波德維格認為，俄羅斯已將其戰略核彈或遠程核彈頭部署在地面、導彈、轟炸機和潛艇上。但其非戰略或戰術核武器（多達2000顆）並沒有安裝在導彈上。

在華盛頓戰略與國際研究中心工作的專家、美國國防和能源部前官員馬克-坎西恩也表示：“我相信美國能洞悉俄羅斯核打擊準備工作中的一舉一動。” "武器使用前必須出庫，相關部隊必須被提前告知，俄羅斯可能還要警示其戰略核部隊"。還有，“俄羅斯地面部隊所做的必要準備也是可見的，比如提供防護性裝備以及指導如何在核環境中行動都是可以發現的。”

波德維格說， "核武器需要一定的結構、訓練有素的軍人和維護。你不可能在一個隨機的地方做到這一點。"他認為 "隱藏核設施的可能性非常小 "。

"從技術上講，你可能可以從一個儲存地點偷運幾枚炸彈而不被發現，但這樣做風險很高，尤其是會引起西方先發制人的打擊。"他警告說：“而且，俄羅斯人將永遠無法確定這樣做不會被發現。這將是一場賭博"。

另外一些專家認為，從純粹的軍事角度來看，對烏克蘭使用戰術核武器並不能 "改變遊戲規則”。法國國防和航空顧問澤維爾-蒂特爾曼（Xavier Tytelman）說，相比 戰略核武器，戰術核武器射程更短，威力更適中，一枚戰術核導彈會摧毀方圓幾公里內的一切。但這種力量對軍隊沒有用處，因為 "部隊是分散的，並不都集中在同一個地方，這將意味着向整個北部和南部戰線開火......"法國戰略研究基金會副主任也同意這一分析： "烏克蘭戰場並不適合以改變軍事形勢的方式使用這些武器：例如，很少有大規模集中的裝甲車。"