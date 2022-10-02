德國丹麥挪威將向烏克蘭提供重型武器

德國/丹麥/挪威/烏克蘭/武器

德國國防部表示，德國、丹麥和挪威將為烏克蘭購買16門斯洛伐克"祖紮納"-2（Zuzana-2）型榴彈炮，並於2023年開始交付。烏克蘭目前正尋求加強其重型軍事武器以抵禦俄羅斯入侵。德國防長表示將繼續以多種方式支持烏克蘭。

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法新社報道，德國國防部長蘭布雷希特上周末突訪烏克蘭，這是自俄羅斯於2月24日發動入侵以來的首次訪問。在這次訪問之後，德國即宣布向烏克蘭提供重型武器。

“祖紮納”榴彈炮是斯洛伐克國防工業的旗艦產品，也是該國唯一生產的重型武器系統。據製造商稱，這種榴彈炮可以發射口徑為155毫米的所有類型的北約彈藥。每分鐘可發射6發炮彈，射程40公里。德國、丹麥及挪威三國家將共同出資9200萬歐元為烏克蘭購買這批武器。

最近幾周，烏克蘭在對俄羅斯軍隊戰場上節節獲勝。烏克蘭表示需要更多的重型武器擊退俄軍自2月發起的入侵。烏克蘭特別要求獲得德國豹式坦克，但遭到德國總理朔爾茨政府拒絕提供。朔爾茨表示，這樣的決定不是他一方可以決定，應該首先與西方盟友進行討論。

德國防長蘭布雷希特周日接受德國媒體ARD1採訪時表示，德國已經做出很多努力支持烏克蘭，她表示“我們將繼續以多種方式支持烏克蘭”。不過她說，"德國政府和整個北約都非常清楚，我們不會成為這場戰爭交戰一方”。

據稱，德國國防部長蘭布雷希特周末突訪烏克蘭南部港市敖德薩時宣布，德國將在未來數天內開始提供先進的IRIS-T防空系統，共將交付4組，以協助抵禦無人機攻擊。近幾周來，烏克蘭面臨更多來自伊朗製造無人機的自殺式攻擊，不僅造成人員傷亡，也嚴重破壞基礎設施。