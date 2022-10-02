新華社未敢點破 世界為什麼關注中共二十大

中共二十大前瞻

新華社“十一 ”發表長文稱，世界關注中共二十大，並試圖探究其中的“內在邏輯”。的確，中共二十大外界關注的程度，雖然與新華社描述的“中國之治”、“強大正能量”豪不相干，但關心程度很高是有目共睹的。

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新華社文章點出了熱度，引起了注意，但是不少人指出，其文章未敢點出要害，其實外界最關注的是中共總書記習近平是否連任的問題，因為中國目前是一個一黨專政的黨國，黨國領袖是何人，決定着中國的走向和與世界的關係。

中共二十大，按照中共黨內的“內在邏輯”，本應改換總書記。中共最高領導人任期兩屆，每屆五年，最多十年，習近平應該在二十大體面地“到點下車”，但是他在19大開始第二任後，於2018年以突襲的方式“修憲”，取消了國家領導人任期制。外界公認這是習近平為自己在20大不下台，繼續連任鋪路的。現在離召開20大還有兩個星期了，這個問題越來越迫切。儘管許多觀察家都預測，習的第三任看來誰也擋不住了。也有些人預測，中共內鬥正劇烈，還沒有鐵板釘釘，走着瞧! 習近平的連任與否為什麼受到如此關心，因為人們還抱着一點希望。

習近平在台上十年，美國皮尤研究中心公布的最新民調顯示，中國在國際上遭反感的程度越來越高了，習近平的領導力嚴重不被看好。過去，雖然照舊是黨國，至少給外國人或者中國人的感覺是中國有希望，中國正一步步走向世界，終究有一天要與世界接軌。習近平治下，僅僅十年，中國走向世界的希望似乎越來越渺茫了，中國在倒退，這裡面的原因很多，最主要的可能是一些觀察人士所形容的習近平的“自殺式政策”，有些觀察家乾脆名之為“自殺式傾向”。

從中國國內看，最重要的變化是習近平比其前任更加專制，甚至專橫。江胡時期稍稍探頭的民間社會已蕩然無存。習把所有的權力都掌控在自己手中，包括國務院分管的經濟，衛生等等，他實施的清零政策讓中國陷入空前的封閉，給人民造成遠遠超過疫情本身的人道災難，在清零政策影響下，中國經濟加速衰退，中國經濟首都上海出現從未有過的負增長，是其中最有代表性的災難之一。在這種自殺式政策的破壞下，『華爾街日報』引述一些西方經濟學家預測，中國已經不可能趕超美國了。自殺式政策也包括對高度繁榮、高度自治，中國人唯一一塊享有自由的地方—香港的毀壞等等。

西方人關心習近平是否連任，這是因為他主導的戰狼外交讓文明世界不堪忍受，從皮尤中心的調查可以看出，加拿大本來是一個對中國好感程度比較高的國家，但現在大轉彎，反感程度很高，想想習近平當時為“營救”華為財務首腦孟晚舟傾一國之力，駐加中國外交官伴之以粗鄙的言語攻擊加國，終於讓加拿大人看清了這個政權的粗暴面目。在王毅的主導下，從外交部發言人趙立堅到駐外大使，比粗，比狠，比誰最不懂外交辭令，中國外交部因此得了一個“中外關係破壞部”的綽號。2020年初，新冠疫情從中國爆出，西方揭露中國政府不透明耽擱全球抗疫，要求查清疫情來源，號稱“親自指揮”抗疫的習近平，拒絕西方調查疫情的呼籲，對最早提出調查的、與中國貿易關係緊密的澳大利亞採取一系列報復措施，中澳關係跌倒了冰點。

中美關係是中國外交的重中之重，從貿易戰爆發開始，經新冠疫情折騰，台海緊張，大規模鎮壓維吾爾人，香港事件，雙方關係跌倒深谷。尤其在俄羅斯侵烏之前幾周，習近平與普京發表中俄合作無上限聲明，被西方媒體指為“中俄軸心”。20天後，俄烏戰爭爆發，習近平擺不脫侵烏戰爭“合謀者”的陰影。擺不脫還有一個原因，中國始終不肯承認俄羅斯侵略了烏克蘭。但是，在美國威脅制裁的強大壓力下，視普京為“我最好的朋友”的習近平終於也未敢下令軍事支援俄羅斯，現在讓他的國家落到了一個首鼠兩端的尷尬局面。

許多分析人士指出，中國今日的局面，與習近平的“親自指揮”，一系列誤判密不可分。習近平不僅給中國人帶來了苦難，也給世界帶來了麻煩，因此，20大上，如果習近平能遵守中共自己的黨規，到點下車，而不是修改黨章，讓自己的地位更加“確立”，或許中國會有改善的可能，世界少點烏煙瘴氣。

中共八十年代確立的任期制，首先是為了中共政權的長治久安，這個黨出了一個終身不下台的毛澤東，給人民造成的苦難罄竹難書，中共高層深受其害，自己也承認遭遇“十年浩劫”。現在，習近平暴露出終身制的企圖，讓本黨也惶惶不安。美國之音報道的中共紅二代的反應顯示，他們中背地裡反習的聲浪也很高。

世界為什麼關心20大，新華社文章的結論是：“中國好，世界會更好”。如果撇開文章前面一大堆的論據，單純摘出這句話來看，沒錯。如果中國既是一個經濟繁榮開放，又是一個文明友好，善待自己的人民，善待世界的國家，世界與中國自然相輔相成，何樂而不為呢？