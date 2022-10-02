中共二十大前瞻

新華社未敢點破 世界為什麼關注中共二十大

發表時間：

2022年9月30日，中國北京，中國國家主席習近平和總理李克強在人民大會堂舉行的招待會上舉杯。
2022年9月30日，中國北京，中國國家主席習近平和總理李克強在人民大會堂舉行的招待會上舉杯。 REUTERS - FLORENCE LO
作者： 安德烈
12 分鐘

新華社“十一 ”發表長文稱，世界關注中共二十大，並試圖探究其中的“內在邏輯”。的確，中共二十大外界關注的程度，雖然與新華社描述的“中國之治”、“強大正能量”豪不相干，但關心程度很高是有目共睹的。

廣告

新華社文章點出了熱度，引起了注意，但是不少人指出，其文章未敢點出要害，其實外界最關注的是中共總書記習近平是否連任的問題，因為中國目前是一個一黨專政的黨國，黨國領袖是何人，決定着中國的走向和與世界的關係。

中共二十大，按照中共黨內的“內在邏輯”，本應改換總書記。中共最高領導人任期兩屆，每屆五年，最多十年，習近平應該在二十大體面地“到點下車”，但是他在19大開始第二任後，於2018年以突襲的方式“修憲”，取消了國家領導人任期制。外界公認這是習近平為自己在20大不下台，繼續連任鋪路的。現在離召開20大還有兩個星期了，這個問題越來越迫切。儘管許多觀察家都預測，習的第三任看來誰也擋不住了。也有些人預測，中共內鬥正劇烈，還沒有鐵板釘釘，走着瞧! 習近平的連任與否為什麼受到如此關心，因為人們還抱着一點希望。

習近平在台上十年，美國皮尤研究中心公布的最新民調顯示，中國在國際上遭反感的程度越來越高了，習近平的領導力嚴重不被看好。過去，雖然照舊是黨國，至少給外國人或者中國人的感覺是中國有希望，中國正一步步走向世界，終究有一天要與世界接軌。習近平治下，僅僅十年，中國走向世界的希望似乎越來越渺茫了，中國在倒退，這裡面的原因很多，最主要的可能是一些觀察人士所形容的習近平的“自殺式政策”，有些觀察家乾脆名之為“自殺式傾向”。

從中國國內看，最重要的變化是習近平比其前任更加專制，甚至專橫。江胡時期稍稍探頭的民間社會已蕩然無存。習把所有的權力都掌控在自己手中，包括國務院分管的經濟，衛生等等，他實施的清零政策讓中國陷入空前的封閉，給人民造成遠遠超過疫情本身的人道災難，在清零政策影響下，中國經濟加速衰退，中國經濟首都上海出現從未有過的負增長，是其中最有代表性的災難之一。在這種自殺式政策的破壞下，『華爾街日報』引述一些西方經濟學家預測，中國已經不可能趕超美國了。自殺式政策也包括對高度繁榮、高度自治，中國人唯一一塊享有自由的地方—香港的毀壞等等。

西方人關心習近平是否連任，這是因為他主導的戰狼外交讓文明世界不堪忍受，從皮尤中心的調查可以看出，加拿大本來是一個對中國好感程度比較高的國家，但現在大轉彎，反感程度很高，想想習近平當時為“營救”華為財務首腦孟晚舟傾一國之力，駐加中國外交官伴之以粗鄙的言語攻擊加國，終於讓加拿大人看清了這個政權的粗暴面目。在王毅的主導下，從外交部發言人趙立堅到駐外大使，比粗，比狠，比誰最不懂外交辭令，中國外交部因此得了一個“中外關係破壞部”的綽號。2020年初，新冠疫情從中國爆出，西方揭露中國政府不透明耽擱全球抗疫，要求查清疫情來源，號稱“親自指揮”抗疫的習近平，拒絕西方調查疫情的呼籲，對最早提出調查的、與中國貿易關係緊密的澳大利亞採取一系列報復措施，中澳關係跌倒了冰點。

中美關係是中國外交的重中之重，從貿易戰爆發開始，經新冠疫情折騰，台海緊張，大規模鎮壓維吾爾人，香港事件，雙方關係跌倒深谷。尤其在俄羅斯侵烏之前幾周，習近平與普京發表中俄合作無上限聲明，被西方媒體指為“中俄軸心”。20天後，俄烏戰爭爆發，習近平擺不脫侵烏戰爭“合謀者”的陰影。擺不脫還有一個原因，中國始終不肯承認俄羅斯侵略了烏克蘭。但是，在美國威脅制裁的強大壓力下，視普京為“我最好的朋友”的習近平終於也未敢下令軍事支援俄羅斯，現在讓他的國家落到了一個首鼠兩端的尷尬局面。

許多分析人士指出，中國今日的局面，與習近平的“親自指揮”，一系列誤判密不可分。習近平不僅給中國人帶來了苦難，也給世界帶來了麻煩，因此，20大上，如果習近平能遵守中共自己的黨規，到點下車，而不是修改黨章，讓自己的地位更加“確立”，或許中國會有改善的可能，世界少點烏煙瘴氣。

中共八十年代確立的任期制，首先是為了中共政權的長治久安，這個黨出了一個終身不下台的毛澤東，給人民造成的苦難罄竹難書，中共高層深受其害，自己也承認遭遇“十年浩劫”。現在，習近平暴露出終身制的企圖，讓本黨也惶惶不安。美國之音報道的中共紅二代的反應顯示，他們中背地裡反習的聲浪也很高。

世界為什麼關心20大，新華社文章的結論是：“中國好，世界會更好”。如果撇開文章前面一大堆的論據，單純摘出這句話來看，沒錯。如果中國既是一個經濟繁榮開放，又是一個文明友好，善待自己的人民，善待世界的國家，世界與中國自然相輔相成，何樂而不為呢？

下載法廣應用程序跟蹤國際時事