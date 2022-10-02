美國前財長薩默斯警告：全球經濟面臨風險有如08年金融海嘯前夕

全球經濟

美國前財政部長薩默斯（Larry Summers）近日警告，目前全球經濟面臨的一系列風險，有如08年金融海嘯前2007年的夏季，英國的困境只是潛在崩潰的其中一個案例。

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薩默斯接受彭博電視訪問時說：“我們正處於風險居高不下的時期，就像2007年8月人們變得緊張那樣”。美國房市在2007年夏季出現緊張的跡象，最終在之後一年演變成大蕭條以來最為嚴重的金融海嘯。

他指出，當前市場的脆弱性主要源自龐大的槓桿、經濟政策前景的不確定性、對於基本通膨高漲的不安、大宗商品價格波動、以及俄烏衝突和中國大陸相關的地緣政治緊張。

對於英國，他認為，雖然英國央行干預英債市場暫時穩定住情勢，但英國央行的計畫是操作到10月14日，可能無法持久。薩默斯說，基於當前的風險，現在絕非救火員休假的時刻，像英國這類大國陷入困境時，後果不會僅止於英國。

另據《華盛頓郵報》報道，前財長薩默斯對拜登早些時候接受美國CBS電視《60分鐘》節目採訪希望美國經濟“軟着陸”的想法表示懷疑。他說，把通貨膨脹率從7%左右下降到2%，要達到聯儲局這一消費者價格指數年增長目標，但又不發生經濟衰退，真的很不可能，在美國歷史上幾乎沒有發生過這樣的事情。

薩默斯說，美國經濟在許多方面都比拜登在2020年競選總統時更加強勁，但可以預見未來會發生相當嚴重的衰退。他表示，股市下跌和聯儲會加息增加了發生衰退的可能性。