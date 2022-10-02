美日澳防長關注台海局勢 強烈譴責中國軍演發射導彈

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美國、日本及澳大利亞3國防長在美國夏威夷舉行會談，同意加強軍事合作，以面對中國日增軍事野心。三國強烈譴責中國實施軍演發射導彈，並強調台灣海峽和平穩定重要性。美防長奧斯汀表示，中國試圖建立新常態，不會立即進犯台灣。

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中央社援引日本防衛省周日發布消息指出，日本防衛大臣濱田靖一、美國國防部長奧斯汀、澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在夏威夷時間周六舉行會談。

三國防長就地區局勢進行了意見交換。在俄羅斯侵略烏克蘭導致國際秩序基礎受到動搖之際，3方都同意美日澳應持續密切合作。

此外，針對東海、南海的局勢，3國防長再度重申，強烈反對試圖以武力片面改變現狀，或因試圖改變現狀而升高緊張的任何行為。

對於中國8月上旬實施軍演，彈道導彈落在包含日本的專屬經濟區（EEZ）一事，3國防長都強烈譴責並強調台灣海峽和平穩定的重要性，希望兩岸問題和平解決。

三國防長對今年6月在新加坡舉行第10屆美日澳防長會談所達成的協議都表示歡迎。內容包括美日澳3國將進行戰略性的整合，以及為了確保印度太平洋的安全保障，將加強合作。為了提升3國國防的互相運用性，應擴大且加強聯合演訓及活動。今後也將加強國防裝備與技術的合作，進行有效的資訊交換。

另據報道，美國國防部長奧斯汀接受採訪表示，他不認為中國會立即進犯台灣，但中國正試圖在台灣周邊進行軍事活動以建立一種"新常態"。

美國聯邦眾議院議長佩洛西8月初訪問台灣，此舉激怒北京，隨後中國在台灣周邊進行大規模軍事演習。相關軍事活動仍持續進行，但規模已經小得多。

奧斯汀接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問指出："我沒看到有迫在眉睫的入侵。"

他並表示："我們確實看到中國正建立我們所說的一種新常態。相關活動增加，我們看到他們的飛機多次飛越台灣海峽中線。數量隨着時間推移而增加。我們在台灣周邊看到更多他們的海面船艦及海域相關活動。"

路透社報導，美國及其盟友對中國軍演的應對是持續派出船艦在台灣周邊航行。9月20日，美國海軍一艘軍艦及加拿大一艘巡防艦例行性通過台灣海峽。

奧斯汀在9月30日錄製、周日播出的CNN訪談節目中說，美國會繼續跟盟友及夥伴合作，"以確保我們維繫自由且開放的印太地區"。

奧斯汀還提到，美國正努力重新開啟跟中國的軍事溝通管道，這對美中兩國都至關重要。

為了報復佩洛西訪問台灣，中國當局8月中止了跟美國的多項領域合作，包括高級別軍事指揮官之間的對話。

奧斯汀表示，他已經跟中國國防部部長魏鳳和通電話並親自會面進行溝通，魏鳳和同意公開溝通很重要。