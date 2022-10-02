莫德納拒絕向中國提供疫苗配方

知識產權

美國莫德納生物技術公司（Moderna）因拒絕中國要求交出mRNA疫苗配方，導致在中國的銷售談判破裂。

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金融時報和中央社10月1日報導，一位參與2020年至2021年談判的人士稱，總部位於美國麻薩諸塞州的莫德納製藥公司出於商業和安全考慮，拒絕了中國讓其交出mRNA疫苗核心智慧財產權的要求，導致其在中國的銷售談判破裂。

這位知情人士說，莫德納放棄了之前進入中國市場的努力，因為中國要求它交出技術，作為在中國銷售的先決條件，但也強調，疫苗製造商仍「渴望」向中國出售產品。

莫德納公司對這篇報導沒有立即回應。

今年9月莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）曾表示，已和中國政府就供應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗進行討論，但尚未做出任何決定。

另莫德納首席醫療官柏頓（Paul Burton）也對媒體表示，渴望與中國合作，向中國提供基於mRNA的病毒疫苗。

自COVID-19疫情爆發以來，世界多國積極投入疫苗研發並接種，其中中國在境內大規模施打國產研發的國藥、科興等疫苗，且不開放非國產疫苗進入中國。僅香港、澳門可以在國產疫苗之外，選擇施打BNT疫苗。