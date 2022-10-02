萊曼收復 俄軍被迫隨着烏軍的節奏跳舞

俄羅斯侵烏戰爭

烏克蘭軍隊星期天完全收復被俄羅斯吞併的頓涅茨克地區重要的鐵路樞紐萊曼(又譯利曼)，迫使俄羅斯侵略軍轉攻為守，甚至被迫大幅度後退，以尋求建立新的防線。而烏軍則堅實且持久地在頓涅茨河的對岸紮下營盤。

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在哈爾科夫地區東部，鐵路網在庫皮揚斯克-武茲洛維(Koupiansk Vouzloviï)火車站彙聚一處，然後向南下到俄羅斯吞併的盧甘斯克州的斯瓦托(Svatove)。在俄羅斯佔領的六個月里，火車向駐紮在更南邊的俄羅斯部隊運送物資，使該站成為俄羅斯軍事行動的重要後勤樞紐。但最近幾天情況發生了變化。烏克蘭的反攻使基輔重新奪回了該地區的大片領土，迫使俄羅斯人撤離。

法新社前線記者看到，該站雖然被嚴重損壞，但現在在烏克蘭軍隊手中。一位名叫 "Rosomakha "的烏克蘭士兵說： "這個地方一直是一個重要的戰略點，這裡是貨運和火車的十字路口"。在他身後，車站的窗戶被吹掉了，大廳里空無一人。

在 Rosomakha 所在部隊周日收復該站時，烏克蘭總統澤倫斯基正式宣布，烏軍已完全收複位於前線的周五被莫斯科吞併的萊曼。

澤連斯基在一段視頻中說，在莫斯科宣布正式吞併俄佔區烏克蘭領土兩天後，該城市 "完全擺脫了 "俄羅斯軍隊，此舉標誌着基輔的一個重大勝利。

庫皮揚斯克-武茲洛維火車站位於萊曼以北90公里處的奧斯基爾河畔，距離上周被烏克蘭人奪回的庫皮揚斯克鎮不遠。

軍事專家原本判斷烏軍會在三日內奪下萊曼，但烏軍出動空軍旅，一日就拿下萊曼，致使俄羅斯守軍朝斯瓦托方向倉皇逃跑，斯瓦托位於重要城市北頓涅茨克和利西昌斯克的中間，俄軍在夏季之前好不容易從烏克蘭人手中奪取了這兩座城市。

烏克蘭總統澤連斯基周日宣布，烏軍將在數周內收復這一地區的數座城市，來自前線的信息顯示，奪取萊曼的烏軍部隊，已準備或已經在向北頓涅茨克和利西昌斯克挺進。

烏軍戰士Rosomakha說，他和戰友們不解放所有佔領領土絕不回家。他對記者描述了俄軍驚慌失措地逃離的情形，他們捕獲的幾名俄羅斯俘虜讓烏克蘭軍隊對莫斯科在當地的計畫有了充分的了解。這位戰士說，普京幾天前動員的部分俄羅斯預備軍人，已經補充到了前線部隊。

這名家鄉就在被俄羅斯吞併的盧甘斯克的士兵告訴記者：“這裡是烏克蘭的土地，這裡是我的家鄉，直到最後一名俄羅斯士兵離開，我不會停下來”。

費加羅報報道，隨着烏克蘭在萊曼和庫皮揚斯克取得勝利，俄羅斯人已完全無法在奧斯基爾河和頓涅茨河沿岸建立新的穩固防線。軍事歷史學家塞德里克-馬斯（Cédric Mas）分析： 現在，烏克蘭人牢牢地固定在奧斯基爾河和頓涅茨河的另一邊，他們可以繼續向俄羅斯的陣地施壓，而莫斯科自8月以來一直在進行一次又一次的戰術撤退，這可能會嚴重影響俄軍的士氣，他們被迫在投降、撤退或戰鬥到最後之間做出選擇。"烏克蘭軍人正在應用英國將軍伯納德-蒙哥馬利的建議：'讓敵人跟着他的曲子跳舞'"。這位專家解釋說：俄軍目前處於顧此失彼的狀態。

在未來的幾周里，烏克蘭的官方聲明宣布反攻將繼續。俄國人當然可以嘗試沿着新的河流建立他們的防禦工事，比如進一步向東，在頓涅茨河的支流澤雷貝茨河或克拉斯納河一帶，並在克里米納鎮紮根。但是這個被森林包圍的基輔可能的下一個目標很難守住。烏克蘭部隊的機動性很強，自戰爭開始以來就顯示出他們在這種有阻礙遮掩的環境中表現出色，而精度較低的俄羅斯大炮很難瞄準他們，裝甲車也很難前進。

再往南，烏克蘭人也在推進，並可能擠壓位於頓涅茨河以西的大城市利西昌斯克，該城市曾是俄羅斯人在7月初奪取的一個重要據點，標誌着俄軍對盧甘斯克州的完全控制，該州也於周五被莫斯科吞併。在失去位於利西昌斯克以西僅10公里的比羅霍里夫卡鎮5Bilohorivka-後，莫斯科已經失去了對這個烏克蘭行政區域的完全控制。

專家認為，對掌握主動權的烏克蘭人來說，在冬天到來之前，裝甲車和大炮必須迅速跟進，繼續取得優勢，而俄羅斯人的情況看起來越來越糟。