中共20大前 中國大飛機C919獲頒型號合格證

中國/商飛C919

中國第一款窄體客機C919獲頒型號合格證，為該型號飛機投入載客清除了一個主要監管障礙，這不僅標誌着中國政府在挑戰波音和空客雙頭壟斷地位的雄心上邁出了一大步，也體現出中國在縮小這一巨大差距方面還有多遠的路要走。

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據華爾街日報署名Rachel Liang今天報道稱，中國商飛C919客機獲頒型號合格證，進一步挑戰波音和空客。

據官媒新華社報道，中國領導人習近平上周五會見了C919客機項目團隊代表。報道還稱，C919飛機9月份已獲中國民用航空局頒髮型號合格證。根據中國民用航空局的規定，型號合格證是飛機正式載客前所需三個系列證書中的第一個，是製造商中國商用飛機有限責任公司(Commercial Aircraft Corporation of China,Ltd., 簡稱﹕中國商飛公司)朝着交付這款飛機給客戶所邁出的重要一步。

據新華社消息，習近平在北京人民大會堂舉行的此次會見中說，該項目承載着民族夢想，並呼籲發揮新型舉國體制優勢，在關鍵核心技術攻關上取得更大突破。

C919客機項目可以追溯到2007年，2014年習近平參觀考察中國商飛為該項目注入了發展動力。中國商飛是脫胎於中國龐大的軍工複合體民用航空集團。習近平當時表示，中國要做一個真正的強國，就一定要把國產商業客機搞上去。一年後，中國政府推出了10年戰略綱領《中國製造2025》，旨在減少對外國供應商的依賴，並提高國內在半導體和飛機製造等高科技行業的設計和工程能力。

這款中國自主設計和組裝的客機最多可搭載168名乘客，最大航程約為5,500公里，因而屬於中短途類別，即全球航空業的主力機型。

中國商飛還需要取得中國民用航空局頒發一個證書才能量產這款飛機，此外，每架飛機還需取得適航證。新華社報道，第一架C919將在今年交付給國有的中國東方航空股份有限公司。根據中國商飛公司早些時候的公告，將在2023年向東方航空再交付四架C919。

C919的價格約為9,900萬美元，低於該公司7月份購買空客A320neo飛機約1.28億美元的的平均成本。除了價格之外，航空公司在購買飛機時的考慮因素還包括可靠性、安全記錄以及運營成本。安全記錄需要花費多年才能建立。

據該報道，隨着中國東方航空和有國資背景的飛機租賃公司承諾成為早期買家，C919將擁有一個現成的市場，目前其成功與中國的威望和中共領導人的聲譽聯繫在一起。獲頒型號合格證正值中共二十大即將召開，在這次大會上，習近平幾乎肯定會獲得第三個任期。

據華爾街日報報道稱，長期以來，美國一直指責中國試圖竊取先進技術用於軍事用途，中國政府對此一再否認。美國還已限制關鍵技術的出口，包括現代飛機製造所需的精密機床和半導體。美國的上述指責在盟友中越來越引起共鳴，使C919容易受到可能的制裁或零部件出口管制的影響。