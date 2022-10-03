中國大使館前示威 旅居巴黎內外蒙古同胞抗議中共滅絕蒙古文化政策

旅居巴黎的蒙古二十餘人十月一日聚集在中共駐法大使館門前以及巴黎安德烈廣場，共同抗議中共在內蒙古推行的文化滅絕、壓迫少數民族的政策。

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本次抗議示威活動的組織參與者王龍蒙向本台指出，自2020 年9 月1 日起中共在內蒙古實施所謂的“雙語”教育，“雙語”教育的實質是消滅蒙古族語言、文字、文化的一種文化滅絕政策。這個不得人心，讓全體蒙古人深惡痛絕的政策已經執行整整兩年了。

他還說，我們海外內外蒙古同胞們在每年的9月1日 和10月1 日都會舉行抗議活動表達我們的訴求，呼籲中共當局停止文化滅絕政策。

今年的10月1日我們內外蒙古二十餘名同胞聚集在中國大使館前，以及巴黎安德烈廣場，共同抗議中共壓迫少數民族政策，每一個民族都有權使用自己的母語，並且把母語傳承給下一代。

2020 年 9 月中共當局推出的“雙語”教育內蒙古各界，各學校教師，老師學生們的廣泛的抵制，據不完全統計約有30多萬餘名家長和學生參加了抗議活動，他們拒絕將孩子送學校。為了表達抗議，甚至有老師和公職人員以自殺表達不滿！對此，中共採取了鎮壓活動，百餘人被捕，幾名抗議者至今下落未明，全面噤聲，加速了在全內蒙範圍內推進漢語為主要授課語言。 這使我們使用自己語言和文字空間變的越來越狹窄。

2022年在幼兒園實施“從娃娃抓起” 政策，全面推進普通話教學，對蒙古族教師和公職人員提出漢語等級要求，加速了對內蒙古同化進程。

王龍蒙最後還說，儘管如此，我們在海外蒙古族同胞不會停止抗議活動，因為這種民族強制同化政策關係著我們蒙古民族的生死存亡！