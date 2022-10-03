中國證監會通知在華經營投資銀行二十大前避免談論政治

中共/20大

中國證監會據信已經通知在華經營的投資銀行，在10月將舉行的五年一度的中共全國代表大會之前，避免發表含政治敏感內容的研究報告。消息人士稱，中國證監會最近向多家證券公司發出一份建議，包括大型跨國銀行的境內部門。這些人士說，高盛集團和摩根大通公司的在華業務也在該監管機構接觸之列。

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據華爾街日報署名Rebecca Feng今天報道稱，此舉反映出監管機構和中國政府官員在中共二十大召開前的敏感性。此次大會將於10月16日在北京開幕。會上，預計中國領導人習近平將獲得其第三個任期，中共高級領導層將制定未來五年的政策經濟重點。

中國證監會的信息已經被一些銀行內部傳達。據知情人士稱，上周早些時候，摩根大通亞洲私人銀行部門的研究策略師在一次內部電話會議上被告知，暫時不要對政治敏感話題發表評論。

但該報道說，中國證監會在回答《華爾街日報》的詢問時表示，詢問的內容不實，請勿傳播。

摩根大通的私人銀行在最近的研究報告中分析了一些主題，包括最近的中美審計協議和中國低迷住房市場面臨的挑戰。其中一份報告探討了房貸斷供風波是否會滾雪球般地演變成中國的“雷曼時刻”。雷曼時刻指2008年投資銀行雷曼兄弟(Lehman Brothers)倒閉以及由此引發整個美國金融市場混亂局面。該報告認為，這種結果在中國不太可能發生。

過去幾年中，中國證券監管機構曾在一些重要的國家政治事件前夕向銀行、券商和資產管理公司發出過類似的警告信息。這種非正式指示或備忘錄通常旨在防止重要事件發生前出現市場混亂或負面報道。

據該報道，投資者將密切關注中共二十大，尋找中國可能放鬆強硬抗疫立場的跡象。在這一抗疫立場下，中國一些城市今年曾實施數月封控，供應鏈受到干擾，消費者和企業信心也受到打擊。