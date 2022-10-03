劉強東性侵訴今訟案前突達和解 #MeToo或失望

中國/劉強東/性侵訴訟案

京東集團創始人劉強東就曾是明尼蘇達大學學生的Jingyao Liu對他提起的一樁強姦訴訟達成和解，和解條款沒有披露。 這原本是一場被中國女權主義者視為對中國陷入困境的 #MeToo 運動至關重要的訴訟。有消息稱是一場誤會。

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據華爾街日報署名Shen Lu /Rebecca Feng今天報道稱，一場陪審團原定於在一家明尼蘇達州法院聽取審理的訴訟在開庭前突然終止。這原本是一場被中國女權主義者視為對中國陷入困境的#MeToo運動至關重要的訴訟。

中國電商巨頭京東集團股份有限公司的億萬富豪創始人劉強東(Richard Liu)了結了曾是明尼蘇達大學(University of Minnesota)學生的Jingyao Liu對他提起的一樁訴訟。Jingyao Liu此前指控劉強東在2018年強姦了她。

開庭陳述原定於今天周一進行。年近50歲的劉強東和現年25歲的Jingyao Liu原本都料將在該民事訴訟中作證。

過去四年，Jingyao Liu的指控在中國引發廣泛討論。雖然明尼阿波利斯檢方2018年以證據不足為由拒絕對劉強東提出刑事指控，但Jingyao Liu提起的民事訴訟令此事持續受到關注。

美國時間上周六晚上，即中國時間周日中午前後，京東集團發布了一份該公司所說的雙方聯合聲明，稱雙方已同意和解這項訴訟並擱置分歧。聲明寫道，劉強東和Jingyao Liu於2018年在美國明尼蘇達的一次事件造成分歧，引起了廣泛的社會關注，也給彼此的家庭造成深重困擾。和解條款沒有披露。

Jingyao Liu的律師發表了一份措辭相同的聲明，並表示Jingyao Liu不會進一步置評。

劉強東以個人名義發表了另一份聲明。他在聲明中道歉，並希望自己的生活和工作能夠儘快恢復正常。在聲明中，劉強東直接感謝妻子章澤天的寬容和支持。“沒有她，我無法堅持到今天！”劉強東在中文聲明中寫道。“祝福所有人明天會更好！”

該報道稱，章澤天是中國社交媒體上的一個知名人物。

在中國，近年來出現了幾十起針對知名男性的不當性行為的指控，但#MeToo運動卻很少獲得勝利。中國女權活動人士將這起案件的和解視為一個重要里程碑，Jingyao Liu的支持者在社交媒體上稱這是一個“歷史性時刻”。

據Jingyao Liu在2018年8月指控稱，她和劉強東參加了在明尼阿波利斯一家餐廳舉行的酒會晚宴，劉強東在護送她回家途中摸她，並在她的公寓里強姦了她。劉強東是中國最知名的商界大亨之一，是科技業的億萬富豪。劉強東與Jingyao Liu無親戚關聯。劉強東那時候正在明尼蘇達大學參加一個高管項目，而當時還是本科生的Jingyao Liu是服務於該項目的志願者。劉強東的公司京東也被列為這起訴訟案的被告。

劉強東在2018年8月31日晚因涉嫌強姦在明尼阿波利斯被捕。他在第二天獲釋。劉強東否認有任何不當行為，並堅稱雙方是自願發生的性行為。

中國社交媒體對劉強東涉嫌性侵案達成和解的反應不一，一些評論人士對劉強東表示同情，稱他們認為Jingyao Liu在2018年那個晚上發生的事情上撒了謊，她起訴劉強東的動機是要謀取潛在金錢利益。

此案有別於其他影響中國#MeToo運動的案件的一點是，它發生在中國境外，活動人士和一些法律界專家表示，在中國，性侵案原告在進行訴訟時會面臨重大挑戰。耶魯大學法學院(Yale Law School)研究學者Darius Longarino撰有大量關於中國法院如何審理性騷擾案件的文章，他說，如果此案發生在中國，劉強東會處於更有利的地位。Longarino表示，在美國，劉強東敗訴的可能性會大得多。

據該報道，Jingyao Liu既尋求補償性賠償，也尋求懲罰性賠償。補償性賠償包括醫療和諮詢費等費用賠償，懲罰性賠償的目的是懲罰被告的嚴重不當行為。

華爾街日報說，劉強東已基本上淡出公眾視野，去年年底，他決定退居二線，不再參與京東的日常事務，後於今年4月卸任首席執行官一職。最近幾個月，劉強東一直在解除與京東的某些聯繫。劉強東在2004年創辦了京東。