英媒：習近平展開第3任期之際 中國人口危機步步逼近

中國/人口

中國國家主席習近平即將在20大取得第3個領導人任期，但在政治舞台下，中國社會正發生更廣泛的變化。英國“金融時報”指，全球人口最多的國家今年將開始萎縮，這將導致政府經濟工具效用減弱。該報引述人口學家預測，中國的人口將自2022年開始萎縮，這將成為對其未來產生深遠影響的關鍵轉折點。

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據中央社今天引述英國“金融時報”採訪美國加州大學爾灣分校（University of California, Irvine）中國人口變化專家王豐說：“中國人口下降恰逢習近平第3任期的開端，這不僅具備象徵意義，也有實際意義。”儘管習近平顯然仍佔據政治優勢地位，但他可以動用的經濟工具越來越受限於房地產崩盤、連續封城措施損害消費者信心，以及地方政府財源短缺等因素。

中國人口高齡化進程將在習近平的第3個任期內加速，這將進一步削弱北京刺激成長和管理經濟危機的能力。

中共自1980年開始實施“一胎化政策”。在接下來的5年裡，“一胎化”時代成為父母的第一批人將逐漸從60、70多歲的“初老期”（young-old），步入80多歲的下一階段。金融時報依據聯合國與中國人口研究智庫“育媧人口研究”的相關數據分析，到2100年時，中國人口將跌破8億人大關。據王豐指出，由於人數日益增加的“中老期”（old-old，約75至84歲）族群罹患慢性病的可能性上升，這將對他們的子女和整個國家帶來更高的照護需求。

地方政府如今正設法滿足不斷飆升的醫療和社會照護成本。在中國各地，花費在清零基礎設施上的龐大支出激增，而來自房地產的稅收卻直線下降。

據該報道，然而，並非所有專家都對人口高齡化的經濟衝擊抱持悲觀態度。澳洲國立大學（Australian National University）中國經濟研究學者葛麗珍（Jane Golley）表示，勞動年齡人口減少，是中國經濟發展的自然結果。葛麗珍指出：“勞動力縮減，意味勞力供應降低，這也代表工人可以要求更高的薪資。”她還說，隨着中國人口減少，人均國內生產毛額（GDP）的增長將超過整體GDP增長速度。

其他專家則警告，中國可能還沒過渡到已開發經濟體的消費主導經濟模式，就先失去其在製造業的成本優勢。

多年來，中國的出生率一直在下降。從2012年習近平上台到2021年，嬰兒年出生率已驟減逾45%，去年僅有1060萬。