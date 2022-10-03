20大軍委改革傳重用台海幫 不一定“七上八下”

中國/中央軍委/七上八下

中共定16日召開20大，掌握軍權的中共中央軍事委員會人事改組備受關注。美國與台灣相關觀察人士說，未來“台海幫”很可能崛起；學者分析，基於穩定軍心考量，將領晉用恐打破七上八下的不成文規定。但專家也說，中共解放軍內台海幫的崛起是必然趨勢，但這不代表，習近平已下定決心以武力收復台灣。學者稱，習近平應該很明白對台動武的重大風險與代價，到目前為止，沒有跡象顯示他決心武統台灣。

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據中央社今天引述消息報道稱，中共軍委改組擬不恪守七上八下，且看好台海幫竄起。美國之音（VOA）今天採訪專家稱，因中共領導人習近平篤定連任總書記，勢必繼續兼任中共中央軍事委員會主席，不過兩個分掌軍事和政工的副主席許其亮和張又俠皆已高齡72歲，不可能再續。而中央軍委另有4位軍委分別是國防部長魏鳳和、聯合參謀部參謀長李作成、政治工作部主任苗華及軍委紀委書記張升民，其中苗華和張升民較年輕，續任應無意外。

曾在福建歷練17年的習近平與現年66歲的海軍上將苗華頗有淵源，很可能晉陞軍委副主席。苗華出生於福建福州，長期在駐閩的第31集團軍，曾任蘭州軍區政委、海軍政委。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，苗華在第31集團軍服役時間長且陸軍歷練完整，但竟於2014年出任海軍政委，仕途發展順利，升任軍委副主席應八九不離十。林穎佑說，苗華熟悉政工，他若順利晉陞，另個副主席由作戰面的陸軍將領擔綱應比較合理。台灣國防安全研究院國家安全所所長沈明室也說，苗華升軍委副主席的可能性高，他和張升民都有政工背景，習近平應只會拔擢其中一人，至於另個副主席人選，即可能從魏鳳和或李作成二擇一。

中共高層領導人在換屆時一向有“七上八下”的不成文規定，也就是67歲連任、68歲退休。現任軍委中，魏鳳和68歲，李作成69歲，理應要屆齡退休。但沈明室說，若習近平拔擢戰區司令進入中央軍委會，還直接升副主席，等於連跳兩級，不太合理，因此打破七上八下，讓魏鳳和或李作成其中一人留任，並晉陞軍委副主席，並非不可能，可藉重老將的經驗穩定軍心。

像是中國外長王毅即將年滿69歲，沈明室指出，據傳他不僅不退休，還可能接替中共外交一把手楊潔篪，繼續扛“戰狼外交”的大旗。他說，如果外交系統可以打破七上八下的規矩，解放軍系統自然也是習近平說了算。

不過中共軍委於9月21日召開國防與軍隊改革研討會，魏鳳和並未出席，引發揣測這是他即將退休的前兆，而其他與會的高階將領，則被視為可能的軍委人選。林穎佑和沈明室皆指出，58歲的陸軍司令員劉振立在研討會上配戴中央軍委胸標，似乎顯示他可能晉陞下屆軍委委員。兩人還說，61歲的李橋銘自北部戰區司令員卸任後，在這次會議上佩戴是陸軍胸標，並與劉振立比鄰而坐，一般揣測，他可能會接劉振立擔綱陸軍司令員，並升任軍委委員。

美國國防大學國家戰略研究所中國軍事事務研究中心高級研究員吳志遠（Joel Wuthnow）則表示，雖然各方以七上八下的不成文規定看好苗華和張升民留任，魏鳳和及李作成得退休，但一切仍有變量。他說，退休年齡是這20年來才有的規定。1990年代之前，中共中央軍委不乏高齡者，其中最有名的就是被譽為“中國現代海軍之父”的劉華清。劉華清1916年生，1988年晉陞上將及解放軍海軍司令員，1992年擔任中央政治局常委，隔年以73歲的高齡升任第13屆軍委副主席，直到81歲才卸職。

儘管中央軍委成員的改組還不明朗，分析人士說，可以確定的是，20大後，解放軍領導階層將趨於年輕化，而且執行作戰層面的中高階幹部，可望由“台海幫”領軍。

林穎佑指出，10年前，中共18大的中央軍委接班梯隊被稱為“越戰幫”，也就是打過1979年3月中越戰爭的將領，但接下來要崛起接班的，應該多是經歷1995至1996年台海飛彈危機的將領。據林穎佑分析，若中共圍台軍演是早就預先規畫的操演科目，那麼年初林向陽被調回東部戰區，可能就是賦予他規畫這套操演的任務。

該報道稱，據林穎佑說，中共解放軍內台海幫的崛起是必然趨勢，但這不代表，習近平已下定決心以武力收復台灣。吳志遠也表示，習近平應該很明白對台動武的重大風險與代價，到目前為止，沒有跡象顯示他決心武統台灣。