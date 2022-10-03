“Google翻譯”停止在中國境內服務

“Google翻譯”撤出中國

自10月1日以來，中國數以千萬計的用戶已無法使用“谷歌翻譯”。外界認為，這標誌着谷歌這家美國科技巨頭進一步退出中國市場。

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自10月1日以來，中國數以千萬計的用戶已無法使用“谷歌翻譯”。外界認為，這標誌着谷歌這家美國科技巨頭進一步退出中國市場。

科技新聞網TechCrunch率先報導了這個消息（鏈接）。該媒體指出，谷歌翻譯（Google Translate）App已關閉了中國地區的訪問權限，用戶被重定向到一個普通的搜索欄，並建議將該App的香港版本加入書籤。

但香港版的谷歌翻譯仍被中共防火牆封鎖，這意味着中國用戶若不翻牆，將無法使用翻譯功能。

據報導，這一變化影響了KOReader（一種文檔查看器），以及Chrome的內置翻譯功能。

谷歌在一封電郵中對TechCrunch表示，停用中國區域的谷歌翻譯，是因為“使用率低”。

翻譯App是谷歌在中國僅存的消費者服務之一。隨着該App在中國停用，標誌着這間美國科技巨頭將進一步從世界最大的互聯網市場撤出。

《南華早報》指出，儘管一些中國科技公司提供翻譯服務，但谷歌翻譯在中國仍擁有龐大的用戶群。該報引用網絡分析平台Similarweb的數據稱，僅8月份，中國谷歌翻譯網站有5,350萬次訪問。

《南華早報》認為，翻譯App在中國停用，反映了谷歌與北京當局的複雜歷史。

2010年1月，因中共加強內容審查，以及有針對性的網絡攻擊等爭議，導致谷歌關閉中國版的網頁搜尋功能。“谷歌退出中國”也成為當年最受網民關注的大事。

中共當局隨後也封鎖了谷歌在大陸的服務。

但在2017年3月，谷歌翻譯在缺席7年後重新在中國推出。外界盛傳，谷歌可能將在中國復出。

2018年7月，谷歌推出了一款微信小遊戲，此前一個月，谷歌向中國電商巨頭京東投資5.5億美元。