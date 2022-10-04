“二十大後的習近平會更加強大”

中國/政治

法國世界報在北京的記者勒梅特（Frédéric Lemaître）周二刊出文章強調，習近平是無可爭議的中國一號領導人。中共二十大後的習近平將會更加強大，甚至是過於強大。

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勒梅特在其專欄文章中表示，從中國國內來看，整個共產黨和中國一號領導人離西方想象的危機相去甚遠。目前離中國共產黨第20次全國代表大會於10月16日開幕，還有不到兩周的時間了。在西方，有些頭腦開始發熱並認為習近平受到了質疑。9月23日、24日和25日，推特上甚至還流傳着一個謠言說：中國國家主席習近平遭受了軍事政變。

勒梅特表示，此類的傳言層出不窮，有關習近平被政變的傳聞受到眾多的“中國觀察家”、尤其是美國的“中國觀察家”的評論和傳播。謠言的製造者依據的是，9月23日中國取消了約60%的航班，在北京周圍50多公里處有一列軍用卡車，以及習近平自9月16日從烏茲別克斯坦返回後一直沒有在公開場合露面。

勒梅特指出，這些謠言尤其受到非常反對共產黨的法輪功成員的傳播，隨後，又受到印度的民族主義媒體的報道，但是，這些謠言是沒有根據的。自從中國實施新冠清零政策之後，中國就經常有航班被取消，至於軍車，2021年的視頻中已經出現了軍用車隊，另外，習近平沒有公開露面，那隻不過是因為他從國外返回後需要進行為期10天的隔離，所有北京人從國外返回後都要進行10天的隔離的。

勒梅特還表示，在2月4日北京冬奧會開幕式之後，以及在7月1日香港回歸25周年紀念活動後，習近平都曾經“消失”了幾天的時間。此外，在9月24日的那個周末，多名在北京的外國記者前往北京的各戰略要地，實地觀察後發現，沒有任何軍事政變的跡象。

在習近平這一邊，習近平在9月27日也就是返回中國十天後再次公開露面。在中共中央政治局其他二十四名成員和其他幾位大人物的簇擁下，習近平為一個名叫“新時代在前進”的展覽揭了幕。

這個展覽顯示了，在過去的十年中，中國共產黨已經“成功地完成了巨大的任務”，當然，未來也將是光明的。總之，這是個展示習近平榮耀的展覽。正如中國總思想家王滬寧所說，“黨和國家之所以能夠完成歷史性任務，是因為有習近平總書記在掌舵。”

勒梅特寫道，在西方人的眼中，中國的情況很糟糕：中國的經濟增長在下降，中國的新冠清零政策將中國與世界其他地區隔離開來了，中國與美國的競爭削弱了中國的經濟實力並在政治上讓中國邊緣化了。另外，就烏克蘭戰爭，中國事實上支持俄羅斯，因而站在了歷史的錯誤一邊。

然而，北京當局卻認為情況是正相反的。

確實，中國的經濟增長乏力，但中國是自2020年以來唯一沒有經歷過經濟衰退的G20國家。雖然新冠清零戰略阻礙了經濟復蘇，但是這一政策也讓中國避免疫情災難成為可能。另外，雖然中國確實正在經歷糟糕的時期，但從長遠來看，是內部分歧的美國在面臨衰敗的威脅。受到處於守勢的西方人排斥的中國，正在逐步塑造新的世界秩序，並試圖通過“一帶一路”倡議或上海合作組織，從而在“整個南方國家”中起到領導的作用。

尤其是，在中國共產黨人看來，習近平能夠讓一個逐漸失去方向感、失去意識形態、派系鬥爭複雜和領導人腐敗的黨恢復遠見和自信。習近平雖然並不總是被人愛戴，但他讓人害怕並受到尊重。這就是為什麼中共二十大很可能是一次確認性質的大會，大會過後，習近平將會變得更加強大，可能還會是過於強大的。