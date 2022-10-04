朝鮮發射彈道導彈飛躍日本上空

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日本政府4日宣布，一枚可能從朝鮮發射的彈道導彈飛越日本東北地區上空，落入太平洋。日本政府已將全國即時警報系統（J-Alert）的目標區域更改為北海道和青森縣，呼籲避難。這是自 2017 年9月以來朝鮮導彈首次飛越日本上空。韓軍透露稱，推定導彈從朝鮮北部慈江道舞坪里附近發射，為中程彈道導彈。

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針對朝鮮發射彈道導彈，岸田首相在日本時間4日8時40分左右，在首相官邸召開了國家安全委員會（NSC）大臣級會議，收集和分析信息。

日本首相岸田文雄在4日早晨指出：“據信朝鮮發射了一枚彈道導彈，飛越我國上空，落入太平洋。”他還表示對此“強烈譴責”。

這枚導彈飛躍日本的東北地區上空，落在太平洋一側日本專屬經濟區之外。日本政府分析稱，其目的似乎是為了表明美軍在印太地區的重要基地關島也在射程之內，日本防衛大臣濱田靖一說，朝鮮彈道導彈這次飛行了大約4600公里，最大高度約1000公里，據信這是有史以來飛行距離最長的一次。

1998年，朝鮮發射“大浦洞一號”，並落入約1600公里外的太平洋，成為第一枚飛越日本的導彈。2009年，朝鮮在提前向國際組織通知導彈將落下的區域的後，以“發射人造衛星”為名發射升空。2012 年和 2016 年，在預先通知的情況下，發射導彈通過日本西南群島上空，在約2,500至2,600公里外的菲律賓海面落下。

在2017年8月和9月，朝鮮連續發射了中程彈道導彈 (IRBM)，在9月的發射中，發射的是“火星12”，當時經過北海道上空，導彈落入了大約3700公里外的太平洋。

包括巡航導彈在內，這是朝鮮今年第23次發射導彈。 今年1月，朝鮮以一個月內7次的不同尋常的速度重複發射，3 月，發射了一枚射程 中級彈道導彈更遠的洲際彈道導彈 (ICBM)，採取高飛軌道發射方式，最高高度超過6000公里，飛行距離約為1100公里。